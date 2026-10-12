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Košarkaši Slovana iz Bratislave pobedili su večeras na gostujućem terenu u Zagrebu Cibonu 90:82 (18:23, 22:24, 28:17, 22:18), u utakmici trećeg kola Grupe A prve faze ABA lige, i tako zabeležili svoj prvi trijumf u tom regionalnom takmičenju u klupskoj istoriji.

1/1 Vidi galeriju ABA liga 2026/27 Foto: Cibona / Ivana Dergez

Najefikasniji u ekipi Slovana bio je Kvinsi Ford sa 18 poena. Trejveon Bjukenen je dodao 15 poena i pet asistencija, Trevon Bluit je postigao 14 poena, dok je Dezur Bui upisao 10 poena i šest asistencija.

U ekipi Cibone najefikasniji je bio Lovro Mazalin sa 21 poenom, uz 10 skokova. Riki Mekgil je dodao 18 poena i devet asistencija, dok je Kalif Betl postigao 10 poena.

Slovan je šesti na tabeli Grupe A sa skorom 1/1, dok Cibona zauzima poslednje, 10. mesto sa dva poraza.

Slovan će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Podgorici protiv Budućnosti, dok će Cibona u Zagrebu dočekati Borac iz Čačka.