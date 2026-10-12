DRAMA U RIJADU! Eksplozija u blizini stadiona, odložen meč Kristijana Ronalda!
Početak utakmice između Al Nasra i uzbekistanskog Nefčija u drugom kolu azijske Lige šampiona pomeren je za sat vremena zbog eksplozije u blizini stadiona u Rijadu.
Informaciju je objavio fudbalski novinar Nahel Lanzon, koji navodi da bi incident mogao da bude povezan sa presretanjem drona. Ipak, uzrok eksplozije za sada nije zvanično potvrđen.
Utakmica privlači pažnju i zbog fudbalera sa ovih prostora koji nastupaju za Nefči. U sastavu uzbekistanskog kluba nalaze se Bojan Ciger, Zoran Marušić, Stipe Perica i Vladimir Jovović.
Na drugoj strani je Kristijano Ronaldo, uz kojeg za Al Nasr nastupaju i Žoao Feliks, Kingsli Koman i Sadio Mane.
Za sada je potvrđeno samo pomeranje početka susreta, dok nema informacija da je utakmica otkazana.
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