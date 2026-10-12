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Početak utakmice između Al Nasra i uzbekistanskog Nefčija u drugom kolu azijske Lige šampiona pomeren je za sat vremena zbog eksplozije u blizini stadiona u Rijadu.

Informaciju je objavio fudbalski novinar Nahel Lanzon, koji navodi da bi incident mogao da bude povezan sa presretanjem drona. Ipak, uzrok eksplozije za sada nije zvanično potvrđen.

Nova frizura Kristijana Ronalda Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Utakmica privlači pažnju i zbog fudbalera sa ovih prostora koji nastupaju za Nefči. U sastavu uzbekistanskog kluba nalaze se Bojan Ciger, Zoran Marušić, Stipe Perica i Vladimir Jovović.

Na drugoj strani je Kristijano Ronaldo, uz kojeg za Al Nasr nastupaju i Žoao Feliks, Kingsli Koman i Sadio Mane.

Za sada je potvrđeno samo pomeranje početka susreta, dok nema informacija da je utakmica otkazana.

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Nikola Krstović postigao i drugi gol za Atalantu protiv Venecije Izvor: CBS Sports/Screenshot