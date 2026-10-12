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Boban Marjanović ponovo je u centru pažnje zvezdaške javnosti! Iskusni srpski centar, koji se proslavio u dresu košarkaškog kluba Crvena zvezda, posetio je oficijalni "šop" kluba, gde je od fudbalskog kluba dobio dres sa brojem 13.

Nekadašnji NBA košarkaš trenutno je bez kluba, a slobodno vreme iskoristio je da poseti Marakanu i pruži podršku crveno-belima pred važan evropski izazov. Marjanović je tom prilikom imao i jasnu poruku za fudbalere Zvezde, od kojih očekuje da daju sve od sebe i stignu do pobede.

1/4 Vidi galeriju (FOTO) BOBAN MARJANOVIĆ KAKVOG NE POZNAJETE: Tremu sam imao samo na filmu Foto: Dado Đilas, Dado Djilas, KK Crvena Zvezda

- Poručujem igračima da daju sve od sebe i da nikad ne odustaju. Očekujem pobedu protiv Lugana - poručio je Marjanović.

Fudbalere Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 očekuje gostovanje Luganu, aktuelnom lideru švajcarskog prvenstva, čime će započeti svoje učešće u ovosezonskoj Ligi konferencije.

Biće to važan ispit za ekipu sa Marakane, koja želi da evropsku sezonu otvori dobrim rezultatom i pokaže da može da se nosi sa rivalima na međunarodnoj sceni.

Boban Marjanović sa dresom Crvene zvezde Foto: Fk Crvena Zvezda

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