CRVENO-BELA LJUBAV UVEK POBEDI - DELIJE U TRANSU! Boban Marjanović dobio Zvezdin dres!
Boban Marjanović ponovo je u centru pažnje zvezdaške javnosti! Iskusni srpski centar, koji se proslavio u dresu košarkaškog kluba Crvena zvezda, posetio je oficijalni "šop" kluba, gde je od fudbalskog kluba dobio dres sa brojem 13.
Nekadašnji NBA košarkaš trenutno je bez kluba, a slobodno vreme iskoristio je da poseti Marakanu i pruži podršku crveno-belima pred važan evropski izazov. Marjanović je tom prilikom imao i jasnu poruku za fudbalere Zvezde, od kojih očekuje da daju sve od sebe i stignu do pobede.
- Poručujem igračima da daju sve od sebe i da nikad ne odustaju. Očekujem pobedu protiv Lugana - poručio je Marjanović.
Fudbalere Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 očekuje gostovanje Luganu, aktuelnom lideru švajcarskog prvenstva, čime će započeti svoje učešće u ovosezonskoj Ligi konferencije.
Biće to važan ispit za ekipu sa Marakane, koja želi da evropsku sezonu otvori dobrim rezultatom i pokaže da može da se nosi sa rivalima na međunarodnoj sceni.
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