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Velika bura podigla se u javnosti nakon odluke trenera Crvene zvezde Alberta Rijere da suspenduje Aleksandra Kataija na dve utakmice zbog burne reakcije posle izmene na meču protiv niškog Radničkog.

Dok se u javnosti vode polemike o tome da li je španski stručnjak preterao ili je postupio ispravno, strateg crveno-belih odlučio je da detaljno objasni svoju odluku i razjasni status jednog od najvažnijih igrača ekipe.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Katai na 177. večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U razgovoru za "Novosti", Rijera je naglasio da Katai nije odstranjen iz tima, da normalno trenira i da će se već u nedelju vratiti među igrače na koje računa. Ipak, španski trener jasno je stavio do znanja da u njegovoj svlačionici nema povlašćenih i da profesionalizam mora da bude na prvom mestu.

– Postoje dva načina da se pristupi ovakvoj situaciji. Jedan je da se stalno postavlja pitanje šta se dogodilo, a drugi da se bavimo samim problemom i razlozima zbog kojih je do toga došlo. Piše se da je izbačen iz tima, to nije tačno. Katai nije izbačen iz tima, trenira sa nama. Trenira bolje nego ikad i veoma sam zadovoljan s te strane. Od prvog dana pravila discipline moraju da se poštuju, to važi i za mene. Ako kasnim ili ne ispunim svoje obaveze, pravila važe i za mene, dakle ista su za sve – počeo je priču Rijera.

"Kapiteni moraju da budu primer ostalima"

Španski stručnjak potom je objasnio šta je konkretno zamerio Kataiju i zbog čega je smatrao da je kazna neophodna. Posebno je istakao odgovornost koju nosi kapitenska traka, naglasivši da ona nije privilegija, već obaveza da se ostatku ekipe pokaže pravi primer.

– Veoma je jednostavno, posle utakmice videli smo njegovu burnu reakciju. Na polju discipline svi smo jednaki, a kapiteni još više moraju da paze, jer sam im i u pojedinačnim razgovorima rekao da traka nije privilegija, nego moraju da budu primer ostalima. Imaju još veću odgovornost, pošto su kapiteni u velikom klubu. Od kapitena tražim da budu primeri ostatku tima.

1/8 Vidi galeriju Albert Rijera na 180. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

– Malo žustrije je reagovao posle zamene, što ume da bude normalno za igrača, ali se meni to nije svidelo, ne samo zato što je Katai to uradio. Ne bi mi se dopalo ni da je bilo koji drugi fudbaler to učinio. Aleksandar je prihvatio odluku i svestan je da to ne može da radi. Ne odnosi se to samo na njega, niko ne sme tako da se ponaša, jer niko nije važniji od bilo koga drugog. Titule osvaja tim, a ne pojedinac, trebaju mi svi, imamo mnogo utakmica pred nama.

– Kažnjen je samo zbog njegovog ponašanja koje nije bilo profesionalno, nije odstranjen. Neću prihvatiti nijedno ponašanje koje nije profesionalno, nikada. Svi moraju da budu profesionalci 24 sata dnevno – poručio je trener Crvene zvezde.

Katai se vraća već u nedelju

Rijera je potvrdio da između njega i Kataija ne postoji dodatni problem i da je situacija razjašnjena. Prema njegovim rečima, fudbaler je prihvatio kaznu i svestan je da je pogrešio, zbog čega se očekuje da se već za vikend ponovo nađe u timu.

– Prihvatio je da bude van tima na dve utakmice i u nedelju će se opet naći u timu, ne postoji problem između nas. Prihvatio je odluku jer zna da nije smeo tako da postupi. Zamislite da se stvori drama svaki put kada zamenim igrača, a imam pet izmena. Pričamo o kazni više, nego o ponašanju i razlogu.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Katai Foto: Www.crvenazvezdafk.com

– Poštovati odluke je u najboljem interesu za tim i klub. Želim da imam čistu i srećnu atmosferu u svlačionici. Znam da igrači žele da igraju 90 minuta, ali to je nemoguće. Došao sam ovde da pobeđujem, a ne da stičem prijatelje. Na kraju možemo da postanemo prijatelji, ali klub me je doveo da ostvarimo zajedničke ciljeve i to želim da uradim. Donosiću odluke koje vode pobedama i uradiću sve što je potrebno da bismo pobeđivali – istakao je Rijera.

Promene u stručnom štabu: Stajkovac novi kondicioni trener

Osim situacije sa Kataijem, Rijera je govorio i o promenama u stručnom štabu Crvene zvezde, odnosno odluci da promeni dvojicu kondicionih trenera u prvom timu.

Španski stručnjak objasnio je da je od dolaska u klub želeo da angažuje saradnika sa kojim je ranije radio, ali da zbog privatnih okolnosti to nije bilo moguće. Zbog toga je nastavio potragu za osobom koja bi odgovarala njegovim zahtevima, a izbor je na kraju pao na Aleksandra Stajkovca.

– Zbog privatnih problema kondicionog trenera sa kojim sam sarađivao u prethodne tri godine u ostalim klubovima nisam bio u mogućnosti da ga dovedem. Nisam mogao da dovedem ni nekog drugog, pa smo počeli da radimo sa kondicionim trenerima koje sam zatekao u klubu, ali su svi znali da sam aktivno tražio osobu koja bi bila sa mnom. Za mene je važno da kondicioni trener bude neko koga sam lično izabrao.

– Do sada nisam uspeo da pronađem odgovarajuću osobu, ali sada jesam. Dakle, nije reč o tome da nisam bio zadovoljan ljudima koji su već radili u klubu, jednostavno sam želeo da dovedem svog čoveka. Tako sam se dogovorio sa klubom prvog dana kada sam došao. Aleksandar Stajkovac će biti novi kondicioni trener. Poznaje klub i igrače, radio je sa mnogima od njih individualno. Stajko je radio u Zvezdi u klubu pre 12 godina – objasnio je trener crveno-belih.

"Nijednu odluku nisam doneo na svoju ruku"

Rijera je želeo da stavi do znanja i da sve odluke donosi u dogovoru sa rukovodstvom kluba. Prema njegovim rečima, promene nisu rezultat ličnih sukoba, već pokušaja da se unapredi rad ekipe i ostvare zacrtani ciljevi.

– Ove odluke nisam doneo na svoju ruku, u klubu su upoznati sa svim i donosim ih uz podršku i razgovore sa ljudima iz kluba. Nisam ja bolji, niti važniji od bilo koga drugog, samo se pitam zbog čega to moram da uradim i da li će to poboljšati ekipu. Odluka se donosi zajednički, jer ako me klub ne podržava, ja neću praviti promene.

– Možda imam određene ideje i više bih voleo da uradimo jednu stvar umesto druge, ali ako se ne slažemo svi da će to doneti nešto pozitivno, onda nećemo tako postupiti. U ovome smo zajedno. Nije poenta u Rijeri, već u tome da svi radimo u najboljem interesu kluba sa jednim zajedničkim ciljem.

– O tom cilju smo mnogo puta govorili. Cilj je da u maju budemo na najvišem nivou. Imajte na umu da nas mesec i po dana nakon toga i priprema očekuju kvalifikacije. Bićemo spremni, sve što radim, radim kako bismo unapredili stvari – poručio je španski stručnjak.

"Srbiji je potrebna Crvena zvezda na visokom nivou"

Na kraju razgovora, Rijera se obratio i navijačima Crvene zvezde, zatraživši podršku u trenutku kada se mnogo više govori o disciplinskim merama i promenama u klubu nego o rezultatima na terenu.

Trener crveno-belih poručio je da je želeo da razjasni sve nedoumice kako bi se stavila tačka na priču o Kataiju i stručnom štabu, uz naglasak da je pred ekipom važan evropski izazov protiv Lugana.

– Na ovo možemo da gledamo kao na način da naučimo ekipu kako da se ponaša profesionalno i kako da prihvata odluke trenera koje se donose u cilju unapređenja tima i kluba, jer imamo velike ambicije. Mislim da je najvažnije to što je Liga šampiona važan deo naše priče i što možemo da pomognemo, odnosno da budemo značajan faktor u tome da Crvena zvezda bude jedini klub iz Srbije koji može da pokaže Evropi da srpski fudbal ima kvalitet. To je Crvena zvezda.

1/9 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

– Zato morate da budete uz nas i da nam pružite podršku, jer smo vam potrebni za podizanje srpskog koeficijenta u Evropi. Šta to znači? Sada imamo veoma važnu utakmicu u četvrtak. Ne želim više da pričam o ovim stvarima. Zato sam želeo da danas sve iznesemo na videlo, da razjasnimo situaciju i stavimo tačku na ovu priču.

– Ono o čemu treba da razgovaramo jeste utakmica. Prekosutra putujemo u Lugano i želimo da pričamo o utakmici, o našem planu i o tome koliko smo spremni. Želimo da Crvena zvezda pokaže svoj kvalitet i mogućnosti, da pokažemo da možemo da se takmičimo sa ostalima. Srbiji je potrebna Crvena zvezda koja će igrati na visokom nivou, a visok nivo podrazumeva mnogo toga, sve detalje. To znači zadovoljstvo, pozitivnu atmosferu i igrače koji su spremni. Ako nastavimo da pričamo samo o ovakvim stvarima, onda ćemo se udaljiti od ciljeva koje želimo da ostvarimo u budućnosti – zaključio je Albert Rijera.

Poruka španskog stručnjaka je jasna: u Crvenoj zvezdi niko neće imati poseban tretman, bez obzira na ime, status ili kapitensku traku. Katai će se vratiti u tim nakon odslužene kazne, a Rijera očekuje da svi u svlačionici prihvate ista pravila i okrenu se obavezama koje čekaju crveno-bele.

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