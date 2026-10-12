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David Olehla, trener češkog fudbalskog kluba Usti nad Labem, privukao je veliku pažnju javnosti posle jednog sasvim običnog intervjua nakon utakmice.

Njegova ekipa je doživela poraz, ali rezultat je brzo pao u drugi plan zbog nesvakidašnjeg ponašanja trenera pred televizijskim kamerama.

1/6 Vidi galeriju Sabina Jaškova, češka sportska novinarka Foto: Instagram

Dok mu je sportska novinarka Sabina Jaškova postavljala pitanja, Olehla je gotovo čitav minut gledao u stranu, izbegavajući da pogleda sagovornicu.

Snimak je ubrzo počeo da kruži društvenim mrežama, a trenerovo objašnjenje izazvalo je još više reakcija.

"Supruga me čeka kod kuće, moram da poštujem njene zahteve".

Olehla je otkrio da njegovo neobično ponašanje ima veze sa dogovorom sa suprugom.

"Moja supruga ne odobrava da gledam u novinarke. Ona me čeka kod kuće, tako da se trudim da poštujem njene zahteve kako bi bio mir u kući", objasnio je češki trener.

Njegova izjava dodatno je zabavila javnost, koji su se pitali koliko je teško ostati koncentrisan na razgovor dok se uporno izbegava pogled prema osobi koja postavlja pitanja.

Pojedini su se našalili da je njegova supruga možda stajala iza kamere i nadgledala intervju, dok su drugi zaključili da je Olehla ozbiljno shvatio obećanje dato kod kuće.

Posebno je zanimljivo što je trener, uprkos neobičnoj situaciji, pokušavao da odgovara na pitanja i zadrži profesionalan ton.