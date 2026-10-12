Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Španski fudbalski stručnjak Jagoba Arasate novi je trener Osasune, saopštio je danas klub iz Pamplone.

Arasate, koji je ekipu Osasune već vodio od 2018. do 2024. godine, je sa klubom iz Pamplone potpisao ugovor do 30. juna 2029. godine, a na poziciji trenera španskog tima zamenio je Luisa Migela Ramisa.

1/10 Vidi galeriju La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Arasate je u svom prvom mandatu vodio ekipu Osasune na ukupno 257 mečeva.

Tim iz Pamplone je na više utakmica predvodio jedino Pedro Marija Sabalsa, a Arasate je u tih 257 mečeva, zabeležio 104 pobede, 63 remija i 90 poraza.

U svojoj prvoj sezoni na klupi Osasune, Arasate je sa timom iz Pamplone osvojio titulu prvaka druge lige Španije, čime je ostvario direktan plasman u Primeru.

Osasunu je uspeo da održi u Primeri sve do svog odlaska iz kluba, u međuvremenu uspevši da izbori plasman u finale Kupa Kralja 2023. godine i u ligašku fazu Lige konferencija za sezonu 2023/24.

Nakon odlaska iz Osasune bio je trener Majorke, čiju je ekipu vodio od juna 2024. do februara 2026. godine, a trenutno obavlja i funkciju selektora reprezentacije Baskije.

Klub iz Pamplone nije zabeležio pobedu ni u jednoj od svojih poslednjih pet utakmica u Primeri (četiri poraza i jedan remi), u kojoj nakon osam odigranih kola zauzima 16. mesto na tabeli sa osam bodova.