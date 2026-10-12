Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaler Reala Vinisijus Žunior ponovo je u centru pažnje zbog dešavanja na utakmici Real - Viljareal.

Vinisijus je na utakmici odigranoj pre dva dana isključen pošto je povukao za kosu Natana Salibu.

1/6 Vidi galeriju Vinisijus Žunior na meču protiv Viljareala Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Sudija Isidro Dias de Mera nakon pregleda snimka pokazao mu je direktan crveni karton. Odluka je izazvala burnu reakciju napadača, koji je nastavio da prigovara umesto da odmah krene prema svlačionici.

Dva dana nakon susreta pojavio se snimak koji otkriva da se njegov bes zbog isključenja nastavio i na putu prema svlačionici.

Snimak je objavio jedan TikTok profil a preneli su ga španski mediji. Na njemu je zabeležen trenutak u kojem brazilski napadač odguruje radnika La Lige dok saigrač Endrik pokušava da ga smiri.

U blizini ulaza prema tunelu stadiona nalazio se radnik La Lige, pored monitora koji sudija koristi za VAR provere. Prema opisu snimka u španskim medijima, stajao je prekrštenih ruku i nije gledao direktno prema Vinisijusu.

Napadač Reala okrenuo se prema njemu i odgurnuo ga s leđa pre nego što je nastavio prema svlačionici. Endrik je ostao uz njega, ali nije uspeo da spreči taj potez.

Vinisijusa očigledno čeka kazna za ponašanje na pomenutoj utakmici.

Za Real posebnu težinu ima mogućnost da Brazilac zbog suspenzije propusti El Klasiko protiv Barselone, zakazan za 25. oktobar. To će zavisiti od konačne odluke disciplinskog tela, pa njegov izostanak iz velikog derbija zasad nije potvrđen.