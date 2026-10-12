ISPLIVAO SKANDALOZAN SNIMAK IZ TUNELA: Vinisijus isključen pošto je POČUPAO RIVALA! A onda je napravio još veću GLUPOST na putu ka svlačionici
- Vinisijus Žunior je isključen na meču Real - Viljareal pošto je povukao Natana Salibu za kosu, a sudija mu je posle VAR pregleda pokazao direktan crveni karton.
- Novi snimak pokazuje da je brazilski napadač, na putu ka svlačionici, odgurnuo radnika La Lige dok ga je saigrač Endrik smirivao.
- Zbog ponašanja ga verovatno čeka kazna, a postoji i mogućnost suspenzije pred El Klasiko protiv Barselone 25. oktobra.
Fudbaler Reala Vinisijus Žunior ponovo je u centru pažnje zbog dešavanja na utakmici Real - Viljareal.
Sudija Isidro Dias de Mera nakon pregleda snimka pokazao mu je direktan crveni karton. Odluka je izazvala burnu reakciju napadača, koji je nastavio da prigovara umesto da odmah krene prema svlačionici.
Dva dana nakon susreta pojavio se snimak koji otkriva da se njegov bes zbog isključenja nastavio i na putu prema svlačionici.
Snimak je objavio jedan TikTok profil a preneli su ga španski mediji. Na njemu je zabeležen trenutak u kojem brazilski napadač odguruje radnika La Lige dok saigrač Endrik pokušava da ga smiri.
U blizini ulaza prema tunelu stadiona nalazio se radnik La Lige, pored monitora koji sudija koristi za VAR provere. Prema opisu snimka u španskim medijima, stajao je prekrštenih ruku i nije gledao direktno prema Vinisijusu.
Napadač Reala okrenuo se prema njemu i odgurnuo ga s leđa pre nego što je nastavio prema svlačionici. Endrik je ostao uz njega, ali nije uspeo da spreči taj potez.
Vinisijusa očigledno čeka kazna za ponašanje na pomenutoj utakmici.
Za Real posebnu težinu ima mogućnost da Brazilac zbog suspenzije propusti El Klasiko protiv Barselone, zakazan za 25. oktobar. To će zavisiti od konačne odluke disciplinskog tela, pa njegov izostanak iz velikog derbija zasad nije potvrđen.