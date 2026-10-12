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Nemački teniser Aleksandar Zverev izjavio je danas da smatra da je zabeležio neke "fantastične" uspehe u dosadašnjem delu sezone, kao i naveo da je saznanje da će ovu godinu završiti na prvom mestu ATP liste za njega "ostvarenje sna".

"Bila je to fantastična sezona za mene, pobede u Parizu i Njujorku, i saznanje da ću godinu završiti na vrhu rang-liste je jednostavno ostvarenje sna", naveo je Zverev, a preneo sajt Asocijacije teniskih profesionalaca (ATP).

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Zverev, šampion sa dijabetesom Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, Frank Franklin II/AP, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Treći teniser sveta Španac Karlos Alkaras je današnjim porazom od Zizua Bergsa u trećem kolu mastersa u Šangaju ostao bez šanse da stigne Zvereva, koji će uskoro prestići Janika Sinera i prvi put u svojoj karijeri se popeti na prvo mesto ATP liste.

Zverev, koji je ove godine osvojio svoje prve dve grend-slem titule u karijeri, pobedama na Rolan Garosu i Ju Es openu, je do sad osam puta sezonu završio među prvih 10 mesta na ATP listi, a pet puta kao jedan od pet najboljih tenisera sveta.

"Toliko rada i truda je uloženo u postizanje ovog cilja, posebno nakon povratka od povrede skočnog zgloba. Radujem se završetku sezone sa stilom", dodao je Zverev.

Zverev i dalje igra na mastersu u Šangaju, na kom ga u utorak očekuje meč osmine finala protiv Aleksandra Bublika.