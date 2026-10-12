Slušaj vest

Rusku javnost potresao je stravičan zločin koji je počinio tadžikistanski MMA borac Farhod Rahimzoda (34), poznat kao „Tajger Ajs“. On je osuđen na 23 godine zatvora zbog ubistva samohrane majke Olge i njene petogodišnje ćerke, a motiv je bio novac kojim je želeo da otplati stambeni kredit.

Prema pisanju ruskih medija, Rahimzoda je upoznao Olgu dok je radio kao taksista. Kada je saznao da je nasledila veću sumu novca, ponudio joj je pomoć oko kupovine automobila, ali je zapravo planirao da joj ukrade novac. Ženu je ubio nožem, a potom je usmrtio i njenu ćerku.

Nakon zločina ukrao je novac i automobil, a zatim pokušao da pobegne u Tadžikistan. Uhapšen je u Kazahstanu, dok je na suđenju tvrdio da je sve učinio kako bi "spasao svoju porodicu".

Ipak, njegov život iza rešetaka nedavno je okončan. Kako prenose ruski mediji, Rahimzoda je preminuo u zatvoru pod još nerazjašnjenim okolnostima. Za sada nije poznato da li je reč o ubistvu ili samoubistvu.

Ne propustiteMMAUŽAS! BIVŠI UFC BORAC IZREŠETAN U SAČEKUŠI! Čuvao poznatog biznismena, pa u zasedi "popio" tri metka - njegov prijatelj UBIJEN!
profimedia-0191005104.jpg
MMAUZNEMIRUJUĆI SNIMAK! UFC BORAC SE TRESAO NA PODU OTVORENIH OČIJU POSLE BRUTALNOG NOKAUTA! Dobio strašan udarac u glavu, a onda...
Džoni Voker
MMAROBERT SOLDIĆ PREBIO HAOSA NA UFC DEBIJU! Au, kakva borba - bio na rubu propasti, pa uništio rivala (VIDEO)
Robert Soldic.png
MMAČUDESNA PRIČA O SRBINU FEDORU KOJI VLADA U RINGU! Ostao bez oca sa 3 godine, majka ga odvela u Nemačku: Oženio se sa 20 godina i od tada PRAVI ČUDA
Fedor Đurić

BONUS VIDEO:

00:49
UFC - Aleksandar Rakić pobedu proslavio sa suprugom Melani Rakić Izvor: Kurir