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Rusku javnost potresao je stravičan zločin koji je počinio tadžikistanski MMA borac Farhod Rahimzoda (34), poznat kao „Tajger Ajs“. On je osuđen na 23 godine zatvora zbog ubistva samohrane majke Olge i njene petogodišnje ćerke, a motiv je bio novac kojim je želeo da otplati stambeni kredit.

Prema pisanju ruskih medija, Rahimzoda je upoznao Olgu dok je radio kao taksista. Kada je saznao da je nasledila veću sumu novca, ponudio joj je pomoć oko kupovine automobila, ali je zapravo planirao da joj ukrade novac. Ženu je ubio nožem, a potom je usmrtio i njenu ćerku.

Nakon zločina ukrao je novac i automobil, a zatim pokušao da pobegne u Tadžikistan. Uhapšen je u Kazahstanu, dok je na suđenju tvrdio da je sve učinio kako bi "spasao svoju porodicu".

Ipak, njegov život iza rešetaka nedavno je okončan. Kako prenose ruski mediji, Rahimzoda je preminuo u zatvoru pod još nerazjašnjenim okolnostima. Za sada nije poznato da li je reč o ubistvu ili samoubistvu.

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