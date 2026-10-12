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Ženski fudbalski klub Partizan ostao je bez trenera.

Klub iz Humske se oglasio saopštenjem u kome je objavio prekid saradnje sa Zoranom Simeunovićem.

1/9 Vidi galeriju ŽFK Partizan - ŽFK Crvena zvezda, večiti derbi u ženskom fudbalu Foto: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

"ŽFK Partizan obaveštava javnost da Zoran Simeunović više nije šef stručnog štaba prvog tima. Nakon razgovora između trenera i rukovodstva kluba postignut je sporazum o prestanku saradnje.

Klub se zahvaljuje Zoranu Simeunoviću na profesionalnom odnosu, trudu i angažovanom radu i želi mu mnogo uspeha u nastavku trenerske karijere", navodi se u saopštenju.

Simeunović je na klupi crno-belih dama proveo tek nekoliko meseci. Partizan je prethodnu takmičarku godinu završio na poslednjoj poziciji superligaškog karavana, pa se preselio u niži rang.

Čelnici kluba želeli su angažovanjem Simeunovića da se ekspresno vrate u elitni rang.

Međutim, u poslednja tri kola crno-bele su ušle u seriju loših rezultata. Poražene su na svom terenu od lidera T6 Nike sa 1:4, a u poslednjem meču pred reprezentativnu pauzu odigrale nerešeno 1:1 sa Loznicom.

Partizan posle šest odigranih utakmica ima 13 bodova i deli drugo i treće mesto sa ekipom Prave dame iz Starih Banovaca.

Lider T6 Nika iz Beograda trenutno beži pet bodova.