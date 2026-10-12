PARTIZAN SMENIO TRENERA: Serija loših rezultata naterala crno-bele na radikalan potez
Ženski fudbalski klub Partizan ostao je bez trenera.
Klub iz Humske se oglasio saopštenjem u kome je objavio prekid saradnje sa Zoranom Simeunovićem.
"ŽFK Partizan obaveštava javnost da Zoran Simeunović više nije šef stručnog štaba prvog tima. Nakon razgovora između trenera i rukovodstva kluba postignut je sporazum o prestanku saradnje.
Klub se zahvaljuje Zoranu Simeunoviću na profesionalnom odnosu, trudu i angažovanom radu i želi mu mnogo uspeha u nastavku trenerske karijere", navodi se u saopštenju.
Simeunović je na klupi crno-belih dama proveo tek nekoliko meseci. Partizan je prethodnu takmičarku godinu završio na poslednjoj poziciji superligaškog karavana, pa se preselio u niži rang.
Čelnici kluba želeli su angažovanjem Simeunovića da se ekspresno vrate u elitni rang.
Međutim, u poslednja tri kola crno-bele su ušle u seriju loših rezultata. Poražene su na svom terenu od lidera T6 Nike sa 1:4, a u poslednjem meču pred reprezentativnu pauzu odigrale nerešeno 1:1 sa Loznicom.
Partizan posle šest odigranih utakmica ima 13 bodova i deli drugo i treće mesto sa ekipom Prave dame iz Starih Banovaca.
Lider T6 Nika iz Beograda trenutno beži pet bodova.
Problem po Partizan predstavlja činjenica da samo prvak lige stiče direktan plasman u Super ligu, dok drugoplasirani mora da igra baraž.