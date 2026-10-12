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Fudbalski klub Radnički, prema nezvaničnim saznanjima Kurira, dogovorio je povratak Nikole Drinčića na mesto trenera prvog tima.

Nišlije su posle poraza od Vojvodine u 11. kolu Super lige Srbije odlučile da se posle šest meseci zahvale Marku Neđiću. Tim sa Čaira je trenutno pretposlednji na tabeli sa samo osam bodova iz deset odigranih utakmica, pa je jasna namera čelnika kluba da prodrmaju ekipu pred bitne mečeve u nastavku sezone.

1/6 Vidi galeriju Nikola Drinčić Foto: Starsport

Minulih dana pominjao se eventualni povratak Nenada Lalatovića na klupu "Meraklija". Ispostavilo se, međutim, da se vraća drugi trener.

Nikola Drinčić treći put stiže na Čair, a drugi put kao trener.

Za "Real sa Nišave" je igrao u sezoni 2018/19 kada je upisao 30 utakmica i postigao četiri gola. Radnički je te godine zauzeo drugo mesto u Superligi i stigao do polufinala kupa.

Igračku karijeru je završio 2021. godine, a posle iskustva u IMT-u, Omladincu iz Novih Banovaca i Zemunu, preuzeo je 2024. godine Radnički.

Vodio je ekipu na 27 utakmica u svim takmičenjima sa učinkom od devet pobeda, šest remija i 12 poraza.