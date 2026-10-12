Slušaj vest

Fudbalski klub Radnički, prema nezvaničnim saznanjima Kurira, dogovorio je povratak Nikole Drinčića na mesto trenera prvog tima.

Nišlije su posle poraza od Vojvodine u 11. kolu Super lige Srbije odlučile da se posle šest meseci zahvale Marku Neđiću. Tim sa Čaira je trenutno pretposlednji na tabeli sa samo osam bodova iz deset odigranih utakmica, pa je jasna namera čelnika kluba da prodrmaju ekipu pred bitne mečeve u nastavku sezone.

Nikola Drinčić Foto: Starsport

 Minulih dana pominjao se eventualni povratak Nenada Lalatovića na klupu "Meraklija". Ispostavilo se, međutim, da se vraća drugi trener.

Nikola Drinčić treći put stiže na Čair, a drugi put kao trener.

Za "Real sa Nišave" je igrao u sezoni 2018/19 kada je upisao 30 utakmica i postigao četiri gola. Radnički je te godine zauzeo drugo mesto u Superligi i stigao do polufinala kupa.

Igračku karijeru je završio 2021. godine, a posle iskustva u IMT-u, Omladincu iz Novih Banovaca i Zemunu, preuzeo je 2024. godine Radnički.

Vodio je ekipu na 27 utakmica u svim takmičenjima sa učinkom od devet pobeda, šest remija i 12 poraza.

Ne propustiteFudbalSPREMA SE VELIKI POVRATAK: Nenad Lalatović ponovo u Super ligi Srbije? Preuzima ekipu koju je već vodio
zvezda-novi pazar-704052.JPG
FudbalSUPERLIGA SRBIJE! Vojvodina pregazila Radnički u Nišu, Novosađani nastavili poteru za Zvezdom!
PARTIZAN-VOJVODINA_12.JPG
FudbalKAO DA SMO STIDELI DA UZMEMO LOPTU: Trener Radničkog nezadovoljan posle ubedljivog poraza na Marakani...
zvezda-radnicki-51942.JPG
FudbalBEZ DLAKE NA JEZIKU: "Mogli smo da damo 10 golova, nema hodanja po terenu", Rijera zagrmeo!
zvezda-radnicki-53054.JPG

00:27
Partizan - Radnički Niš, situacija koja je naljutila navijače Partizana Izvor: Arena 1 Premium