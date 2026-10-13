GROM IZ VEDRA NEBA! Bivši reprezentativac Srbije i fudbaler Partizana završio karijeru i odmah postao trener u ligi petice!
- Darko Brašanac je završio igračku karijeru bez prethodne najave, a poslednji meč odigrao je u junu za Malagu protiv Almerije.
- Nekadašnji reprezentativac Srbije odmah je promovisan u trenera Osasune, gde će raditi u stručnom štabu Jagobe Arasatea.
Darko Brašanac je završio karijeru profesionalnog karijera i započeo svoj trenerski put.
Bez prethodne najave, nekadašnji reprezentativac Srbije je okačio kopačke o klin. Čovek koji je najveći deo karijere proveo igrajući u Španiji je poslednji utakmicu u karijeri odigrao u junu, kada je u dresu Malage igrao protiv Almerije.
Po isteku ugovora sa Malagom je bio bez kluba, a sada je promovisan u trenera Osasune.
Kako je došlo do saradnje
Osasuna je nakon dobrog starta sezone u poslednjih pet utakmica osvojila samo jedan bod, pa je došlo do smene trenera. Ekipu je preuzeo Jahoba Arasate koji je bio trener i u periodu od 2018. do 2024. godine. Brašanac je igrao za Osasunu od 2019. do 2024. godine, a Arasate je očigledno primetio određene kvalitete kod srpskog fudbalera zbog kojih je odlučio da ga sada pozove u svoj stručni štab.
Brašanac je karijeru započeo u Partizanu, gde je igrao do 2016. godine uz pozajmicu u Smederevo na jednu sezonu. Prešao je u Betis odakle je išao na pozajmice u Leganjes i Alaves, a 2019. godine je ostvario transfer u Osasunu.
Pet godina kasnije Leganjes je otkupio njegov ugovor, a od septembra 2025. godine, pa do kraja sezone, igrao je za Malagu.
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