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Darko Brašanac je završio karijeru profesionalnog karijera i započeo svoj trenerski put.

Bez prethodne najave, nekadašnji reprezentativac Srbije je okačio kopačke o klin. Čovek koji je najveći deo karijere proveo igrajući u Španiji je poslednji utakmicu u karijeri odigrao u junu, kada je u dresu Malage igrao protiv Almerije.

Po isteku ugovora sa Malagom je bio bez kluba, a sada je promovisan u trenera Osasune.

Kako je došlo do saradnje

Osasuna je nakon dobrog starta sezone u poslednjih pet utakmica osvojila samo jedan bod, pa je došlo do smene trenera. Ekipu je preuzeo Jahoba Arasate koji je bio trener i u periodu od 2018. do 2024. godine. Brašanac je igrao za Osasunu od 2019. do 2024. godine, a Arasate je očigledno primetio određene kvalitete kod srpskog fudbalera zbog kojih je odlučio da ga sada pozove u svoj stručni štab.

1/8 Vidi galeriju Darko Brašanac Foto: Printskrin/Instagram

Brašanac je karijeru započeo u Partizanu, gde je igrao do 2016. godine uz pozajmicu u Smederevo na jednu sezonu. Prešao je u Betis odakle je išao na pozajmice u Leganjes i Alaves, a 2019. godine je ostvario transfer u Osasunu.

Pet godina kasnije Leganjes je otkupio njegov ugovor, a od septembra 2025. godine, pa do kraja sezone, igrao je za Malagu.

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