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Frenk Lampard izrazio je veliko zadovoljstvo nastupom svojih izabranika nakon ostvarene pobede Koventrija protiv Njukasla (4:1), naglasivši da su timski duh, energija i maksimalan angažman bili ključni za osvajanje bodova.

"Veoma, veoma smo zadovoljni. Toliko je teško pobeđivati. Igrali smo onako kako želimo da naš tim izgleda. U ekipi ima mnogo timskog duha i energije, a znamo da ćemo ove sezone morati mnogo da se pomučimo", rekao je Lampard za Skaj Sports.

1/4 Vidi galeriju Frenk Lampard Foto: Mark Pain / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nekadašnji engleski reprezentativac veruje da su osvojeni bodovi direktna posledica napornog rada na treninzima i samopouzdanja u ekipi.

"Radna etika momaka i njihova vera u sebe donose rezultate koje zaslužuju, a to su sjajne završnice akcija. Ove sezone nas nije baš pratila sreća, koja bi nam pomogla da osvojimo još koji bod. Ovo je bila kompletna partija".

I pored ubedljivog izdanja i osvojena tri boda, Lampard poziva na oprez u nastavku takmičenja.

"Moramo da ostanemo čvrsto na zemlji. Za igrače je sjajan osećaj da ovo dožive", poručio je Lampard.

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