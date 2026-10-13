FRENK LAMPARD BLISTA! Koventri pregazio Njukasl, legendarni Englez poslao jasnu poruku: "Ovo je bila kompletna partija!"
Frenk Lampard izrazio je veliko zadovoljstvo nastupom svojih izabranika nakon ostvarene pobede Koventrija protiv Njukasla (4:1), naglasivši da su timski duh, energija i maksimalan angažman bili ključni za osvajanje bodova.
"Veoma, veoma smo zadovoljni. Toliko je teško pobeđivati. Igrali smo onako kako želimo da naš tim izgleda. U ekipi ima mnogo timskog duha i energije, a znamo da ćemo ove sezone morati mnogo da se pomučimo", rekao je Lampard za Skaj Sports.
Nekadašnji engleski reprezentativac veruje da su osvojeni bodovi direktna posledica napornog rada na treninzima i samopouzdanja u ekipi.
"Radna etika momaka i njihova vera u sebe donose rezultate koje zaslužuju, a to su sjajne završnice akcija. Ove sezone nas nije baš pratila sreća, koja bi nam pomogla da osvojimo još koji bod. Ovo je bila kompletna partija".
I pored ubedljivog izdanja i osvojena tri boda, Lampard poziva na oprez u nastavku takmičenja.
"Moramo da ostanemo čvrsto na zemlji. Za igrače je sjajan osećaj da ovo dožive", poručio je Lampard.
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