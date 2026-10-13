DE MINOR RUTINSKI DO ČETVRTFINALA ŠANGAJA: Australijanac srušio Hačanova u dva seta
Australijski teniser Aleks de Minor plasirao se danas u četvrtfinale masters turnira u Šangaju, pošto je pobedio Rusa Karena Hačanova sa 6:3, 6:4.
Meč De Minora i Hačanova, devetog i 27. tenisera sveta, trajao je sat i 26 minuta.
Australijanac je odlučujući brejk u prvom setu napravio u osmom gemu, da bi u narednom iskoristio prvu set loptu. De Minor je u drugom setu oduzeo servis ruskom teniseru u trećem gemu i taj jedan brejk je bio dovoljan za pobedu od 2:0.
De Minor će u četvrtfinalu mastersa u Šangaju igrati protiv igrati protiv pobednika meča Aleksander Zverev - Aleksander Bublik.
Plasman u četvrtfinale obezbedio je i francuski teniser Artur Žea, koji je sa 7:6(4), 6:4 eliminisao Čeha Jakuba Menšika. Njegov rival u narednom kolu biće bolji iz meča Alehandro Davidovič Fokina - Hubert Hurkač.
Kurir Sport / Beta
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