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Australijski teniser Aleks de Minor plasirao se danas u četvrtfinale masters turnira u Šangaju, pošto je pobedio Rusa Karena Hačanova sa 6:3, 6:4.

Meč De Minora i Hačanova, devetog i 27. tenisera sveta, trajao je sat i 26 minuta.

Aleks de Minor Foto: Fotonic / Alamy / Profimedia, ANP, ANP / Alamy / Profimedia, ADEK BERRY / AFP / Profimedia

Australijanac je odlučujući brejk u prvom setu napravio u osmom gemu, da bi u narednom iskoristio prvu set loptu. De Minor je u drugom setu oduzeo servis ruskom teniseru u trećem gemu i taj jedan brejk je bio dovoljan za pobedu od 2:0.

De Minor će u četvrtfinalu mastersa u Šangaju igrati protiv igrati protiv pobednika meča Aleksander Zverev - Aleksander Bublik.

Plasman u četvrtfinale obezbedio je i francuski teniser Artur Žea, koji je sa 7:6(4), 6:4 eliminisao Čeha Jakuba Menšika. Njegov rival u narednom kolu biće bolji iz meča Alehandro Davidovič Fokina - Hubert Hurkač.

Kurir Sport / Beta

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