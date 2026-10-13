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FK Crvena zvezda je uspešno predstavila novi dokumentarni serijal "Kad se Zvezda voli", a prva epizoda posvećena legendarnom Milošu Šestiću je izazvala lavinu pozitivnih komentara u zvezdaškoj javnosti.

Jedan od najupečtljativijih momenata u filmu jeste poređenje Miloša Šestića sa Lionelom Mesijem, najviše po stilu igre i načinu driblinga.

Miloš Šestić ispred spomenika Rajku Mitiću Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Upravo je to naglasio Dušan Savić, čuveni golgeter.

- Šele je bio, ja sam to jednom rekao pre nekoliko godina u nekoj emisiji, pa nisu ljudi razumeli. Pa, ću da ponovim, on je bio preteča Mesija. On je bio Mesi pre Mesija - kazao je Dušan Savić.

Na to se nadovezao i Zdravko Borovnica.

- Šestić je bio vrhunski igrač, teško se to može objasniti. On je pravio poteze koje sad radi Mesi.

1/4 Vidi galeriju Miloš Šestić Foto: Starsport

O čuvenim golovima i driblinzima je govorio i legendarni Boško Đurovski.

- Ako se vratim malo unazad, njegovi golovi protiv Osijeka i protiv Željezničara su za antologiju. Te golove, te driblinge koje je pravio… Sećam se, protiv Osijeka kad sam mu baš ostavio petom loptu. On je nanizao četiri, pet igrača. Padali su kao kegle, što bi rekli žargonski. Jednostavno, bio je nepredvidiv. Posebno mi je ostao sećanju i derbi protiv Partizana. Čini mi se da je to bilo ’82. ili ’83. godine. Kada smo na stadionu Partizana pobedili 4:1. Kada gledam na Jutjubu tu utakmicu, ja ne mogu da verujem šta je Šele izdržao. Ne mogu da verujem kakvi su startovi bili, kakve su prekršaje igrači Partizana pravili nad Šeletom. On je to sve stoički izdržao.

Na sve to Šestić je istakao u filmu.

- Nije moje da ja pričam. Kada je trebalo da govore o tome, nisu. Sada su shvatili šta je i kako je.

Serijal, nastao u produkciji FK Crvena zvezda, biće emitovan jednom mesečno na zvaničnom Jutjub kanalu kluba, a kroz svaku epizodu zvezdaši će imati priliku da upoznaju svoje idole iz jednog potpuno drugačijeg ugla.