Slušaj vest

Fudbaler Trabzonspora Mohamed Salah fantastično je započeo sezonu u novom klubu i postao prvi igrač u istoriji turskog prvenstva koji je u uvodnih sedam kola direktno učestvovao u čak deset golova svog tima.

Egipatski napadač do sada je zabeležio sedam pogodaka i tri asistencije, od kojih je poslednju upisao pre dva dana u trijumfu Trabzona nad Samsunom (3:0).

Mohamed Salah u dresu Trabzona Foto: Hakan Burak Altunoz / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Salah je trenutno vodeći strelac lige, dok na listi najboljih pasera deli prvo mesto sa napadačem Galatasaraja, Viktorom Osimenom. Trabzonspor se trenutno nalazi na petoj poziciji tabele Superlige sa 13 osvojenih bodova, tri manje u odnosu na prvoplasirani Galatasaraj.

Ne propustiteFudbalNEVEROVATNE SCENE! LJUDI ČEKAJU U KOLONI DA VIDE KAMEN NA KOJI JE SALAH SEO! Stena postala turistička atrakcija, fanatici prelaze kilometre...
Mohamed Salah
FudbalSALAHOV ŠOU ZA PAMĆENJE! Het-trik i asistencija za DEBAKL Galate! (VIDEO)
Mohamed Salah
FudbalMOHAMED SALAH RASTURIO GALATASARAJ! Rival Crvene zvezde nije imao milosti!
profimedia-1128000182.jpg
FudbalTRABZONSPOR KONAČNO DOBIO TRENERA - NEMAC TRLJA RUKE: Rad sa Salahom je najbolje što može da mi se dogodi!
Mohamed Salah

 BONUS VIDEO:

00:14
Nikola Krstović postigao i drugi gol za Atalantu protiv Venecije Izvor: CBS Sports/Screenshot