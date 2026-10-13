Egipćanin blista u dresu Trabzona...
Fudbal
SALAH VEĆ ISPISAO ISTORIJU U TURSKOJ: Niko nikada nije uradio ovako nešto!
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Fudbaler Trabzonspora Mohamed Salah fantastično je započeo sezonu u novom klubu i postao prvi igrač u istoriji turskog prvenstva koji je u uvodnih sedam kola direktno učestvovao u čak deset golova svog tima.
Egipatski napadač do sada je zabeležio sedam pogodaka i tri asistencije, od kojih je poslednju upisao pre dva dana u trijumfu Trabzona nad Samsunom (3:0).
Mohamed Salah u dresu Trabzona Foto: Hakan Burak Altunoz / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Salah je trenutno vodeći strelac lige, dok na listi najboljih pasera deli prvo mesto sa napadačem Galatasaraja, Viktorom Osimenom. Trabzonspor se trenutno nalazi na petoj poziciji tabele Superlige sa 13 osvojenih bodova, tri manje u odnosu na prvoplasirani Galatasaraj.
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