MURINJO I REAL ZAVRŠAVAJU OZBILJAN POSAO: Evo ko potpisuje ugovor sa "kraljevskim klubom"
Španski mediji prenose da su Real Madrid i Tibo Kurtoa postigli konačan dogovor o nastavku saradnje, pošto je belgijski golman ušao u poslednju godinu važećeg ugovora.
Nova obaveza vezaće ga za „kraljevski klub“ do leta 2028. godine. Kurtoa će tada imati 36 godina i zaokružiće punu deceniju na "Santjago Bernabeuu". Od dolaska 2018. godine osvojio je 12 trofeja - uključujući tri titule u La Ligi i dve Lige šampiona. Na dosadašnja 342 meča primio je 334 gola, dok je na 131 utakmici sačuvao mrežu.
Ovim potezom Real nastavlja odstupanje od svoje ranije politike prema starijim igračima. Dok su Dani Karvahal, David Alaba i Luka Modrić napustili klub bez obeštećenja, novi ugovor dobio je Antonio Ridiger, a u 32. godini stigao je i Bernardo Silva.
Upravo zbog toga što Portugalac za sada nije opravdao očekivanja, Žoze Murinjo je od Florentina Pereza zatražio pojačanje u veznom redu već u januarskom prelaznom roku.
Iako konkretna imena još nisu potvrđena, ranije se spominjao Enco Fernandez, kao i Martin Zubimendi, koji navodno nije zadovoljan ulogom kod Mikela Artete u Arsenalu. Londonski klub je spreman da pregovara tek u slučaju ponude od najmanje 80 miliona evra.
Među opcijama koje su se pominjale tokom leta nalaze se i mladi Kes Smit iz AZ Alkmara, Anđelo Štiler iz Štutgarta, te Adam Vorton iz Kristal Palasa, čija se vrednost procenjuje na 100 miliona evra. Kao jedno od rešenja spominje se i Aleks Skot iz Bornmuta.
Kupovina novog kreativnog veziste označena je kao ključni prioritet Madriđana za predstojeći zimski prelazni rok.
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