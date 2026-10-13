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Španski mediji prenose da su Real Madrid i Tibo Kurtoa postigli konačan dogovor o nastavku saradnje, pošto je belgijski golman ušao u poslednju godinu važećeg ugovora.

Nova obaveza vezaće ga za „kraljevski klub“ do leta 2028. godine. Kurtoa će tada imati 36 godina i zaokružiće punu deceniju na "Santjago Bernabeuu". Od dolaska 2018. godine osvojio je 12 trofeja - uključujući tri titule u La Ligi i dve Lige šampiona. Na dosadašnja 342 meča primio je 334 gola, dok je na 131 utakmici sačuvao mrežu.

1/4 Vidi galeriju Golamn Real Madrida - Tibo Kurtoa Foto: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Dennis Agyeman / AFP / Profimedia

Ovim potezom Real nastavlja odstupanje od svoje ranije politike prema starijim igračima. Dok su Dani Karvahal, David Alaba i Luka Modrić napustili klub bez obeštećenja, novi ugovor dobio je Antonio Ridiger, a u 32. godini stigao je i Bernardo Silva.

Upravo zbog toga što Portugalac za sada nije opravdao očekivanja, Žoze Murinjo je od Florentina Pereza zatražio pojačanje u veznom redu već u januarskom prelaznom roku.

Iako konkretna imena još nisu potvrđena, ranije se spominjao Enco Fernandez, kao i Martin Zubimendi, koji navodno nije zadovoljan ulogom kod Mikela Artete u Arsenalu. Londonski klub je spreman da pregovara tek u slučaju ponude od najmanje 80 miliona evra.

Među opcijama koje su se pominjale tokom leta nalaze se i mladi Kes Smit iz AZ Alkmara, Anđelo Štiler iz Štutgarta, te Adam Vorton iz Kristal Palasa, čija se vrednost procenjuje na 100 miliona evra. Kao jedno od rešenja spominje se i Aleks Skot iz Bornmuta.

Kupovina novog kreativnog veziste označena je kao ključni prioritet Madriđana za predstojeći zimski prelazni rok.

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