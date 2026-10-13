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Balkan Boxing 14 doneće nam neviđena uzbuđenja do sada. Iako nas tek čeka događaj u gradiću Negotinu u Severnoj Makedoniji krajem oktobra, ono što nas očekuje u Budvi 20. novembra obećava pravi spektakl.

Najbolji bokseri iz regiona potvrdili su učešće na događaju u Budvi, pa ćemo tako ponovo moći da gledamo sjajnog Jovana Nikolića, dok nam glavna borba večeri donosi okršaj Milorada Žižića (17-2-0) i Huana Narvareza (13-1-0) za WBO Inter-Continental pojas u super-srednjoj kategoriji.

A posle manje pauze ćemo uživati i u okršaju Aleksandra Ace Konovalova, što će zasigurno obradovati sve ljubitelje regionalnog boksa.

Neporažen

Nekadašnji kikbokser je spreman da se vrati u ring u Budvi i tako dodatno začini atmosferu. Poslednji put smo ga gledali u ringu na najvećem događaju do sada u “Ložionici” krajem avgusta u Beogradu.

1/4 Vidi galeriju Aleksandar Konovalov Foto: Kurir Sport

Aca Konovalov je tada slavio pobedu protiv Rahima Alijeva iz Azerbejdžana, kojeg je inače pobedio i kao kik-bokser nešto ranije tokom karijere. Ovoga puta je pobedio nakon što se rival povukao zbog povrede tokom borbe.

Samim tim, Konovalov je i dalje neporažen kada je profesionalni boks u pitanju. Ima pet pobeda iz pet borbi, a u svima je viđen nokaut.

Nema sumnje da će seriju želeti da nastavi i u Budvi, a tek se čeka da se vidi ko će biti njegov naredni protivnik.

Ulaznice za spektakl u Budvi već su u prodaji, i dostupne su putem "etiketing.me" platforme.

Sve borbe i sa Balkan Boxinga 14 ljubitelji iz regiona će moći da prate u direktnom televizijskom prenosu. U saradnji sa Arena Channels Group događaj će biti emitovan na kanalu TV Arena Fight, ali i na platformi RuTube u Ruskoj Federaciji.

Bonus video: