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Proslavljeni vaterpolista i trener Igor Milanović otvoreno je govorio o najtežem periodu svog života, kada je nakon smrti supruge Nataše ostao sam sa dve ćerke. Otkrio je kako je porodica prolazila kroz bolne trenutke, ko im je pružio podršku i kako se rodila ljubav sa Ivanom, prijateljicom njegove pokojne žene.

Život proslavljenog srpskog vaterpoliste obeležili su veliki sportski uspesi, ali i porodična tragedija koja mu je zauvek promenila život. Nakon što mu je supruga Nataša preminula 2012. godine, ostao je sam sa dve ćerke, suočen sa zadatkom da im bude oslonac u periodu koji je za celu porodicu bio izuzetno težak.

Ipak, Milanović nije želeo da se prepusti očaju i samosažaljenju. Umesto toga, trudio se da ćerkama obezbedi sigurnost, svakodnevnu rutinu i osećaj da nisu same. U tome su mu pomogle i bliske osobe, među kojima su bile baka Ana i Ivana, prijateljica njegove pokojne supruge, koja je vremenom postala važan deo njihovog života.

1/8 Vidi galeriju Igor Milanović Foto: Damir Dervišagić

U razgovoru za portal "Žena.rs", Milanović je iskreno opisao kako je izgledala borba da porodica nastavi dalje nakon velikog gubitka.

"Nisam hteo da uđem ni u patetiku, ni u žalost, ni u samosažaljenje. Uhvatio sam ih pod ruku, hvala pokojnoj baki Ani koja je bila uz nas, hvala i mojoj sadašnjoj supruzi Ivani, ona je počela da pomaže. Dve i po godine sam spavao sa njima u krevetu, od ujutru do uveče smo bili zajedno", rekao je Milanović.

Svakodnevna borba za porodicu

Za Igora je bilo važno da njegove ćerke, uprkos tragediji, imaju što normalnije detinjstvo. Vikende su provodile kod bake i kuma Mace, kako bi se razbila svakodnevna rutina i kako bi devojčice makar nakratko promenile okruženje.

"Za vikend sam ih puštao da odu kod babe, kod kuma Mace, koja je imala divnu i značajnu ulogu, to je služilo da im razbijem tu monotoniju", ispričao je proslavljeni vaterpolista.

Tokom radne nedelje, međutim, sve obaveze bile su na njegovim leđima. Vodio je računa o školi, vrtiću, treninzima, domaćim zadacima i obrocima, trudeći se da ćerkama pruži što više pažnje i da im pomogne da se izbore sa gubitkom majke.

"Ali preko nedelje ih ujutru vozim u vrtić, vozim ih u školu, dočekujem ih, vodim ih na trening, imamo aktivnosti, onda idemo na domaće zadatke, ručak, večera, pa spavanje - spavamo svi zajedno u krevetu da se ne osećamo usamljeno. Eto, prebrodili smo taj težak period za njih, traumatizovan period, to je sigurno ostavilo traga, ali nikad nisam davao da se uljuljujemo, nego čak oštrije - gore glavu, Milanovićke, idemo gore i tako je ispalo", otkrio je Milanović.

Prijateljica pokojne supruge postala mu je životna saputnica

Posebno mesto u ovoj životnoj priči zauzima Ivana, prijateljica njegove prve supruge Nataše. U periodu kada je porodici bila potrebna podrška, ona je često dolazila kod njih i pomagala oko svakodnevnih obaveza. Njena prisutnost vremenom je postala deo porodične svakodnevice.

1/6 Vidi galeriju Igor Milanović Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, ATA images, VK. Novi Beograd

Nataša i Igor venčali su se 2003. godine, a porodica se suočila sa teškim saznanjem 2010, kada je Nataši dijagnostikovan rak. Dve godine kasnije, ona je preminula, a Igor je ostao sa dve ćerke.

Govoreći ranije u emisiji "Preživeli" na televiziji K1, Milanović je objasnio kakvu je ulogu Ivana imala u njihovim životima.

"Ivana je tada dolazila i pomagala nam. Ona je bila prijateljica moje pokojne supruge. Imala je osećaj da nam pomogne, jer je bila vrlo čest gost u našem stanu. Mlađa ćerka se više seća Ivane nego majke", rekao je on.

Njegova veza sa prijateljicom pokojne supruge izazvala je različite komentare, ali Milanović ističe da se nije mnogo obazirao na ono što drugi pričaju. Kako je objasnio, bliskost se razvijala tokom perioda u kojem je Ivana svakodnevno bila uz njega i njegove ćerke.

"Te stvari me nikada nisu zanimale. Bilo je i normalno da dođe do tog nekog zbližavanja, jer je dve godine, svaki dan dolazila i pomagala nam.Tačno znam i trenutak kada sam počeo da je gledam kao ženu, a ne kao prijatelja. Deca je obožavaju, imaju predivan odnos. Sad sam ja višak tamo, posebno jer sam bio u inostranstvu, ali se trudim i ja da im ne kvarim tu neku žensku harmoniju i atmosferu", ispričao je Milanović.

Od Partizana do vrha sveta

Igor Milanović rođen je u Beogradu, a vaterpolo karijeru započeo je još 1975. godine u Partizanu. Tokom igračke karijere nastupao je i za Mladost, Crvenu zvezdu, Romu i Kataloniju, da bi se 1996. vratio u crno-beli klub sa Banjice.

Najveće uspehe ostvario je u reprezentativnoj kapici. Sa Jugoslavijom je osvojio olimpijska zlata u Los Anđelesu 1984. i Seulu 1988. godine, kao i svetske titule u Madridu 1986. i Pertu 1991. Evropsko zlato osvojio je u Atini 1991. godine, uz tri srebrne medalje sa kontinentalnih prvenstava.

Uspešnu karijeru nastavio je i kao trener. Partizan je predvodio do titule prvaka Evrope u sezoni 2010/11, a sa crno-belima je osvajao i domaće prvenstvo. Potom je sa Pro Rekom stigao do evropskog trona u sezoni 2014/15, dok je sa Novim Beogradom igrao finale Lige šampiona 2022. godine. Radio je i u inostranstvu, vodeći ekipe poput Galatasaraja i Olimpijakosa.

Iza njega je, dakle, karijera ispunjena trofejima i istorijskim rezultatima. Ipak, priča o životu nakon smrti prve supruge pokazuje i onu drugu stranu proslavljenog sportiste - čoveka koji je, suočen sa ogromnim gubitkom, pokušavao da svojoj deci bude i otac i najveći oslonac.