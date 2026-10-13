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Peto kolo Evrolige doneće i povratak Željka Obradovića u Beograd, gde će snage odmeriti Partizan i Panatinaikos (utorak, 20.30).

Kladionice su pred ovu utakmicu izbacile kvote u kojima je veliki favorit grčki velikan.

Kvota na Panatinaikos iznosi 1,40, dok je na Partizan čak 3,00.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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Partizan izgubio uz zvuk sirene Izvor: Arena Sport