Susret je na programu u utorak od 20.30...
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DA LI PARTIZAN MOŽE DA SRUŠI PANATINAIKOS?! Četa Željka Obradovića je veliki favorit u Beogradu...
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Peto kolo Evrolige doneće i povratak Željka Obradovića u Beograd, gde će snage odmeriti Partizan i Panatinaikos (utorak, 20.30).
Kladionice su pred ovu utakmicu izbacile kvote u kojima je veliki favorit grčki velikan.
Kvota na Panatinaikos iznosi 1,40, dok je na Partizan čak 3,00.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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