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Košarkaši Crvene zvezde gostuju Asvelu u petom kolu Evrolige u utorak od 20 časova, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč.

Zvezda je favorit, ali je jasno da nas čeka drama u Francuskoj.

Kvota na pobedu Zvezde iznosi 1,70, dok je na trijumf Asvela 2,25.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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