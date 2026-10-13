Susret je na programu u utorak od 20 časova...
Kvota
ČEKA NAS DRAMA U FRANCUSKOJ! Kladionice objavile kvote za meč Asvel - Zvezda: Crveno-beli su favoriti, ali...
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Asvelu u petom kolu Evrolige u utorak od 20 časova, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč.
Zvezda je favorit, ali je jasno da nas čeka drama u Francuskoj.
Kvota na pobedu Zvezde iznosi 1,70, dok je na trijumf Asvela 2,25.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši