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Fudbaler Barselone Lamin Jamal je imao neprijatnu situaciju na utakmici protiv Hetafea.

Katalonci su pobedili goste rezultatom 3:0 u 8. kolu La Lige golovima Antonija Gordona, Gabrijela Žezusa i Žula Kundea.

Jamal je na toj utakmici upisao asistenciju, a doživeo je i neprijatnost kada je protivnički fudbaler odlučio da ga provocira.

1/6 Vidi galeriju Lamin Jamal na Mundijalu 2026 Foto: Pedro Paulo Diaz / Zuma Press / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

"Želiš da igraš za Maroko..."

Prema navodima španskih medija defanzivac Hetafea Abdelkabir Abkar je prišao Jamalu u trenutku kada se on žalio sudiji na jednu odluku.

Abkar, inače reprezentativac Maroka, provocirao je Jamala, koji po ocu vuče poreklo iz Maroka.

"Lamin, Lamin, ti želiš da igraš za Maroko. Lamin, ti želiš da igraš za Maroko, znam to", poručio je fudbaler Hetafea svom rivalu.

Jamal je samo želeo da se skloni od Abkara, međutim on ga je pratio oko sudije.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Bonus video: