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Legendarni fudbaler Stiven Džerard traži drakonsku kaznu za Mančester siti.

Nakon što je utvrđeno da je Mančester siti kriv u 114. od ukupno 115. tačaka za koje je bio optužen pojavljuju se razni komentari.

Stiven Džerard, jedan od najvećih fudbalera u istoriji Liverpula, veruje da bi "građani" trebalo da dobiju žestoku kaznu.

Iako je osvojio Ligu šampiona i bio ključan fudbaler reprezentacije Engleske, Stiven Džerard nikada nije osvojio Premijer ligu, a najbliži je bio 2014. godine kada je Liverpul izgubio od Čelsija tri kola pred kraj utakmicu na kojoj je prvi gol postignut nakon što se čuveni vezista okliznuo.

1/9 Vidi galeriju Stiven Džerard Foto: AP, Profimedia, Foto: Reuters

Te godine je Mančester siti u poslednjem kolu obezbedio trofej.

"Nemam ništa lično protiv igrača Mančester sitija iz tog doba. Bili su izvanredni. Doživeli su svoje velike trenutke i verovatno zasluženo. Ipak, nisam čovek koji bi prihvatio šampionsku medalju retroaktivno. Odavno sam se pomirio sa činjenicom da nisam osvojio Premijer ligu, kao i sa onim klizanjem protiv Čelsija", poručio je Džerard i dodao:

"Čuo sam mnoge navijače i fudbalere Mančester sitija kako govore da im niko ne može oduzeti te trenutke. Ali šta je sa trenucima koje su oni oduzeli drugima? Ne govorim ovde samo o sebi i Liverpulu. Reč je o Totenhemu, Mančester junajtedu, Evertonu, o timovima sa dna tabele i onima koji su se borili za trofeje".

Zašto mora strogo?!

Objasnio je potom proslavljeni fudbaler i zbog čega veruje da bi nadležni zaista trebalo da budu nemilosrdni.

"Mora da se postavi primer za istoriju. Mislim da njihovo izbacivanje u Čempionšip nije fer prema klubovima koji su tamo. Ne mislim da je to dovoljno, jer će se oni odmah vratiti. Mislim da to mora da bude zabrana transfera i oduzimanje bodova tokom određenog vremenskog perioda. Neka pate kao što su primorali sve ostale da pate tokom tih devet, 10 godina koliko su to radili", poručio je Stiven Džerard.

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