Slušaj vest

Jedan od najboljih srpskih fudbalera, Dušan Vlahović, ove godine nije zabeležio nijedan nastup za nacionalni tim Srbije. Nakon što je propustio prijateljske susrete u martu i junu, napadač je obavestio selektora Veljka Paunovića da neće moći da pomogne reprezentaciji ni u četiri meča Lige nacija tokom septembra i oktobra.

Ovakav rasplet podigao je dosta prašine u domaćim fudbalskim krugovima, uprkos tome što je Vlahović izostanak opravdao povredom. Na čitavu situaciju osvrnuo se i nekadašnji fudbaler i poznati analitičar Rade Bogdanović. On je izrazio sumnju u zvaničnu verziju događaja, navodeći da veruje da je napadač preskočio reprezentativne obaveze kako bi izbegao rizik od povrede i sačuvao se za nastupe u Bešiktašu - odluku koju, kako ističe, na neki način može i da razume.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: Yagiz Gurtug/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Burak Basturk / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, Burak Basturk/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bogdanović je diskusiju otvorio u svom prepoznatljivom stilu, prokomentarisavši situaciju kroz šalu:

"Ja mislim da, kako da kažem, da je Vlahović za ove utakmice imao latentni bol u predelu testisa", rekao je uz osmeh tokom gostovanja u podkastu "Ozbiljno neozbiljni", gde se dotakao i drugih reprezentativaca.

"Šta je problem kod Vlahovića? Bio je povređen, dosta dugo, imao je probleme s transferom, došao je u klub na kraju letnjeg prelaznog roka i nije prošao pripreme. Niko mi nije rekao, ali razmišljam logično, da je hteo da se pripremi što bolje da mu se ne bi desile povrede jer nije prošao pripreme. Izule bi ga iz cipela ove četiri utakmice".

1/6 Vidi galeriju Rade Bogdanović Foto: Printskrin, Printscreen/RTS, Printscreen

Na konstaciju voditelja da je Vlahović mogao jednostavno i direktno da saopšti da nije u mogućnosti da dođe, Bogdanović je naglasio da jeste, ali je i podsetio na njegov raniji odnos prema dresu sa državnim grbom.

"Najlakše je tako, možda je trebalo da kaže ne mogu da dođem, ali to je do njega i komunikacije sa Savezom. Kad je igrao za Srbiju i protiv Albanije i pre toga, treba biti pošten - dao je sve od sebe. Nije Srbija ni toliko velika ni bogata da se odrekne Vlahovića", zaključio je Bogdanović.

BONUS VIDEO: