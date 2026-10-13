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UEFA je odredila sudije za prvu utakmicu Crvene zvezde u Ligi konferencije ikada.

Nije srpski šampion do sada imao priliku da igra ovo takmičenje, a debitovaće na gostovanju Luganu u četvrtak.

Evropska kuća fudbala je odredila glavnog sudiju za ovaj meč, a poznato je ko će biti pomoćnici, kao i ko će sedeti u VAR sobi.

Glavni arbitar utakmice Lugano - Crvena zvezda biće Florijan Badštubner, nemački sudija, a pomoćnici će biti njegovi sunarodnici Sven Vašicki i Filip Hive. Četvrti sudija će biti Florijan Eksner.

I u VAR sobi će sedeti Nemci Kristijan Dingert, zajedno sa svojim pomoćnikom Patrikom Hanslbauerom.

Malo evropskog iskustva

Florijan Badštubner je mladi tridesetpetogodišnji sudija koji je u Bundesligi počeo da sudi sa samo 29 godina, a FIFA internacionalni arbitar je postao 2025. godine.

1/4 Vidi galeriju Nemački sudija Florijan Badštubner Foto: Hendrik Gräfenkämper / imago sportfotodienst / Profimedia

Kada je reč o utakmicama seniora u evropskim takmičenjima, prošle sezone je bio glavni sudija na dva meča Lige konferencija.

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