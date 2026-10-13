UEFA ZVEZDI ŠALJE "KLINCA" ZA SUDIJU! Poznato ko će biti najodgovorniji čovek na prvoj utakmici crveno-belih u Ligi konferencije!
- UEFA je za meč Lugano - Crvena zvezda odredila nemačkog sudiju Florijana Badštubnera, uz kompletan nemački sudijski tim.
- Zvezda će u četvrtak u Luganu igrati prvu utakmicu u Ligi konferencije, što joj je debitantski nastup u tom takmičenju.
UEFA je odredila sudije za prvu utakmicu Crvene zvezde u Ligi konferencije ikada.
Nije srpski šampion do sada imao priliku da igra ovo takmičenje, a debitovaće na gostovanju Luganu u četvrtak.
Evropska kuća fudbala je odredila glavnog sudiju za ovaj meč, a poznato je ko će biti pomoćnici, kao i ko će sedeti u VAR sobi.
Glavni arbitar utakmice Lugano - Crvena zvezda biće Florijan Badštubner, nemački sudija, a pomoćnici će biti njegovi sunarodnici Sven Vašicki i Filip Hive. Četvrti sudija će biti Florijan Eksner.
I u VAR sobi će sedeti Nemci Kristijan Dingert, zajedno sa svojim pomoćnikom Patrikom Hanslbauerom.
Malo evropskog iskustva
Florijan Badštubner je mladi tridesetpetogodišnji sudija koji je u Bundesligi počeo da sudi sa samo 29 godina, a FIFA internacionalni arbitar je postao 2025. godine.
Kada je reč o utakmicama seniora u evropskim takmičenjima, prošle sezone je bio glavni sudija na dva meča Lige konferencija.
Bonus video: