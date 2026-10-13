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Od njega su obično dolazile kritke, ali sada je malo i "okrenuo" ploču. Više je stiglo pohvala nego kritika.

Rade Bogdanović hvalio je poteze FK Crvena zvezda, a posebno dolazak trenera Alberta Rijere i južnokorejskih fudbalera Jute Nakajame i Kima.

Nekadašnji fudbaler, koji je svojevremeno igrao i u Južnoj Koreji, smatra da je angažovanje korejskih igrača pravi potez crveno-belih, dok je dolazak Rijere ocenio kao veliku dobit za klub. Ipak, Bogdanović je ukazao i na određene propuste, a posebno se osvrnuo na odluku da Vladan Milojević napusti klupu Zvezde.

- Ovi Korejci su odličan potez Crvene zvezde, verovatno će ih biti još, ne znam, ali to je majstorski potez. Koji je to Korejac zakazao? Nije ni onaj Japanac Asano zakazao u Partizanu, sve dok su prestali da mu daju platu. Isto je dobar potez i sa mladim igračima, golmanom... – rekao je Bogdanović.

1/6 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Pozitivno mišljenje ima i o Albertu Rijeri, za koga veruje da bi mogao da ostvari dobre rezultate u Crvenoj zvezdi, uz uslov da dobije dovoljno vremena i priliku da nametne svoje ideje.

- Znam da je bio odličan fudbaler, lepo priča i mislim da je velika dobit što je došao u Zvezdu. Nemamo takvog trenera, ali nije samo to kakav si trener, nego kako će se izboriti sa igračima – istakao je Bogdanović.

Ipak, kada je reč o prethodnom periodu, smatra da je Crvena zvezda pogrešila što je smenila Vladana Milojevića, koga je potom zamenio Dejan Stanković.

- Zvezda nema preteranu perspektivu, ali ne može da nazaduje. Hteli ili ne hteli, Zvezda je dugo godina u Evropi, izvlači 15-20 miliona evra od UEFA, nekad i više, ali činjenica je da su u klubu napravili veliku grešku što su smenili Vladana Milojevića. To mi je bilo jasno prvi dan. Vladan Milojević je takmičar, a da bi uzeo lovu u Evropi, moraš da budeš takmičar. Nije te briga kako si igrao – poručio je Bogdanović.

Bogdanović je izneo i kritike na račun fizičke pripremljenosti ekipe, ističući da igrači Crvene zvezde nisu bili na željenom nivou u tom segmentu... Da je to problem jasno je i iz poteza Alberta Rijere koji je promenio deo tima zaduženog za kondicioni pripremu igrača.