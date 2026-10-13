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Nikola Jokić ima samo jedan cilj - da Denver ponovo odvede do NBA titule. Ipak, srpski as zna šta bi moglo da bude presudno u pohodu na šampionski prsten.

Najbolji košarkaš Denvera u intervjuu za "Kompleks sport" (Complex Sports) otvoreno je govorio o najvećem problemu ekipe prethodnih sezona. Njegova poruka je jasna - Nagetsi moraju da ostanu zdravi kada je najvažnije.

"Definitivno moramo da ostanemo zdravi. To će za nas biti ključ broj jedan. Pali smo na tom ispitu poslednjih nekoliko godina, mislim dve ili tri sezone zaredom. Deluje kao da nismo bili zdravi baš onda kada nam je to bilo najpotrebnije. Zato mislim da je ostati zdrav i biti spreman apsolutni prioritet", poručio je Jokić.

Povrede su Denveru pokvarile planove

Nije teško razumeti zbog čega srpski centar toliko insistira na zdravstvenom stanju ekipe. Denver je prethodnih godina imao kvalitet da se bori za sam vrh, ali su povrede u najvažnijem delu sezone često remetile planove.

Tokom plej-ofa 2024. godine Džamal Marej imao je problema sa povredom lista, dok su u narednoj sezoni Majkl Porter Džunior i Eron Gordon imali zdravstvene poteškoće koje su dodatno otežale posao Nagetsima.

Kada se sezona lomi, svaki izostanak može da promeni tok serije. Denver je to osetio na svojoj koži, a Jokić dobro zna da ni njegove briljantne partije ne mogu uvek da nadoknade nedostatak važnih saigrača.

Srpski as je i prethodnih sezona pokazivao da može da nosi ogroman teret, ali za povratak na sam vrh biće mu potrebna pomoć čitavog tima.

1/7 Vidi galeriju Konferencija za medije Nikole Jokića Foto: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Jokić želi novu titulu

Denver je 2023. godine osvojio prvi šampionski prsten u istoriji kluba, a Jokić je bio najvažniji čovek na tom putu. Od tada su ambicije ostale iste - borba za titulu, ali konkurencija u NBA ligi ne prašta ni najmanji pad forme.

Zato Jokić ne traži komplikovana rešenja niti govori o velikim promenama. Njegov prioritet je da ekipa bude kompletna kada počne plej-of i kada se odlučuje o šampionu.

Upravo je zdravlje ono što Denver mora da stavi na prvo mesto ako želi da ponovi uspeh iz 2023. godine. Jokić je spreman da ponovo povede Nagetse, ali za novi pohod na trofej biće mu neophodno da saigrači budu uz njega kada bude najvažnije.

Poruka najboljeg igrača Denvera je jasna: talenat i ambicija nisu dovoljni ako ekipa u odlučujućim utakmicama nije na okupu. Ako Nagetsi uspeju da izbegnu probleme koji su ih mučili prethodnih sezona, ponovo bi mogli da budu među glavnim kandidatima za NBA titulu.