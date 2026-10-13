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Srpski krilni napadač Nemanja Radonjićgde god da igra privlači pažnju kako bravurama na terenu, tako i dešavanjima van njega. Rumunski medij "Prosport" nedavno se osvrnuo na njegov boravak u Romi, kontaktiravši njegove tadašnje klupske kolege koji su izneli dosad neispričane pojedinosti o njegovom početku u Italiji.

Mada je u taboru "vučice" impresionirao sve prisutne fudbalskim umećem i fizičkom dominantnošću, njegov odnos prema obavezama već u tom periodu pravio je ozbiljne probleme stručnom štabu.

- On dribla toliko dobro da to ponekad postaje iritantno, eksplozivan je, brz i odlično šutira na gol. Pre osam godina, Olimpik iz Marseja platio je za njega čak 12 miliona evra. Transfer je urađen 2018. i predstavljao je odličan posao za Crvenu zvezdu, posebno ako se uzme u obzir da je Radonjić prethodno odigrao samo jednu sezonu na visokom nivou - pišu kolege iz “Prosporta”.

1/11 Vidi galeriju Nemanja Radonjić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Kolega iz odbrane, Mihaj Balaša, koji nastupa za Konkordiju, opisao je kako su izgledali treninzi dok je tim vodio Rudi Garsija.

- Posedovao je izuzetnu snagu, tehniku i eksplozivnost, nešto što do tog trenutka nisam video. Ipak, disciplina mu je već tada predstavljala problem. Dešavalo se da se vrati iz reprezentacije i odbije da trenira pod izgovorom da je umoran. Zbog specifičnog stila igre na treninzima smo ga zvali Ronaldo, pošto je bio daleko ispred svih nas - otkrio je Balaša za rumunske medije.

Dodatne anegdote iz mlađih kategorija Rima, koje je predvodio otac Danijelea De Rosija, podelio je Dejan Boldor, sadašnji član mađarskog Honveda.

- Ludak! (smeh). Pazio sam na njega jer sam govorio i srpski i italijanski. Provukao bi ti loptu kroz noge, a zatim je poslao u same rašlje kada se najmanje nadaš. Ogroman talenat, a poređenje sa Ronaldom je sasvim opravdano Ipak, moralo je da se ide po njega da bi uopšte došao na trening. Ako je rad bio zakazan za podne, njemu se više dopadalo da trenira uveče. Ekipu Primavere tada je vodio otac Danijelea De Rosija. Takvi su Balkanci, tu ne možeš mnogo toga da promeniš. Sa Nemanjom sam ostao u kontaktu godinama, takav mu je temperament i tu nema mnogo promena - ispričao je Boldor.

Sada je Radonjić stigao u Čukarički i svi sa nestrpljenjem očekuju njegov povratak na teren i debi u dresu tima sa Banovog brda.

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