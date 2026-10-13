Slušaj vest

Rukometni svet ostao je u šoku nakon incidenta koji se dogodio u novembru 2024. godine, kada je srpski rukometaš Miloš Kos nokautirao hrvatskog reprezentativnog golmana Mateja Mandića, svog tadašnjeg saigrača iz Zagreba i prijatelja iz detinjstva!

Posledice incidenta bile su ozbiljne! Mandić je zadobio prelom jagodične kosti, zbog čega je morao na operaciju, a povrede su ga odvojile od terena i primorale da propusti Svetsko prvenstvo 2025. godine. Hrvatska je na tom turniru, kojem je bila jedan od domaćina uz Dansku i Norvešku, osvojila srebrnu medalju, dok je njen golman ostao van stroja nakon incidenta koji je potresao rukometni svet.

Posebnu težinu celoj priči daje činjenica da su Mandić i Kos godinama bili bliski. Odrastali su u Ljubuškom, zajedno pohađali srednju školu, a kasnije su se našli i u istom klubu. Ipak, jedan incident promenio je sve.

Miloš Kos se sada ponovo osvrnuo na događaj koji je obeležio njegovu karijeru. Gostujući u podkastu "Kontranapad", koji vodi poznati srpski rukometni novinar Žika Bogdanović, govorio je o onome što se dogodilo i nije krio koliko se kaje zbog svog postupka.

1/5 Vidi galeriju Miloš Kos i Matej Mandić Foto: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia, Ronald Gorsic/ CROPIX / imago sportfotodienst / Profimedia

"Jako mi je žao": Kos se javno izvinio Mandiću

Srpski rukometaš, koji ima 24 godine i rođen je u Prijedoru u Bosni i Hercegovini, jasno je poručio da nasilju nije mesto u sportu i uputio izvinjenje nekadašnjem saigraču, njegovoj porodici i klubu.

"Dogodilo se to što se dogodilo, meni je jako žao zbog toga i mislim da tome nije mesto u sportu. Ovim putem se izvinjavam Mateju, njegovoj porodici i klubu Zagrebu", poručio je 24-godišnji srpski rukometaš rodom iz Prijedora u Bosni i Hercegovini.

Kos je potom detaljnije govorio o incidentu, priznajući da je napravio veliku grešku i da bi, kada bi mogao da vrati vreme, sve promenio.

Srbin priznao grešku

Iako ne pokušava da opravda svoj postupak, Kos je istakao da ga je čitav događaj mnogo naučio i da želi da nastavi karijeru bez toga da ga incident prati na svakom koraku.

"To je jedna životna lekcija za mene. Ja sam i dalje mlad, a tada sam bio veoma mlad i nezreo. To nije opravdanje, ja sam napravio grešku i jako se kajem. Da je moglo drugačije, sve bih promenio. To je život i, nažalost, dešavaju se grozne stvari", rekao je 24-godišnji rukometaš koji ima iskustvo igranja za reprezentaciju Srbije.

Kos je naglasio da ne želi da ga ovaj događaj definiše tokom čitave karijere. Istakao je i da se iskreno kaje zbog onoga što se dogodilo, uz nadu da će pred njim biti još mnogo godina igranja rukometa.

"Ne želim da me to prati tokom cele karijere, to nisam bio ja, ne želim da se to ikada više dogodi u sportu. To je životna lekcija za ubuduće. Sve je moglo da bude drugačije i bolje. Ako me zdravlje posluži, imam još 10–12 godina karijere i ne želim da me to prati. Svi koji me poznaju znaju da nisam nasilan čovek. Kajem se i žao mi je", dodao je Kos.

Suspenzija, odlazak iz Zagreba i krivična prijava

Incident je imao i konkretne posledice. Kos je najpre suspendovan, a kasnije je usledio i njegov rastanak sa Zagrebom. Protiv srpskog rukometaša podneta je i krivična prijava Opštinskom državnom tužilaštvu u Novom Zagrebu, nadležnom za ovaj slučaj.

U međuvremenu je promenio sredinu. Posle Zagreba igrao je za nemački Erlangen, a sada nastupa za beogradski Partizan. Ipak, događaj iz novembra 2024. godine i dalje je deo njegove priče.

Kos se ponovo vratio na bolnu epizodu iz karijere, priznajući da žali zbog štete koju je naneo nekadašnjem klupskom saigraču i prijatelju iz detinjstva. Njegove reči pokazuju da želi da preuzme odgovornost za svoju grešku, ali i da se nada da će ga u nastavku karijere pamtiti po onome što pruža na rukometnom terenu, a ne samo po incidentu koji je šokirao sportsku javnost.