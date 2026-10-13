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Žestoko će biti u Severnoj Makedoniji krajem ovog oktobra, kada nas očekuje novi Balkan Boxing spektakl, inače 13. po redu u Hali “Mladost” u gradiću Negotino! Najbolji bokseri regiona će 31. oktobra pokazati publici ono što ih krasi u ringu.

A “fight card” za ovaj događaj upravo je postao daleko jači, pošto je potvrđeno da će se jedan od najboljih boksera iz Srbije, Almir Memić, boriti na Balkan Boxingu 13 u Severnoj Makedoniji!

On je već ranije potvrdio da će učestvovati i u Budvi na Balkan Boxingu 14 krajem novembra, a sada je obradovao i publiku u Severnoj Makedoniji, koja će takođe imati šansu da vidi o kakvom sjajnom bokseru se radi.

To su navijači širom regiona već primetili kroz neke njegove prethodne borbe u okviru Balkan Boxinga. Popularni "Tajson iz Prijepolja" ređao je pobede i do sada ih ima ukupno šest kada je profesionalni boks u pitanju.

1/9 Vidi galeriju Almir Memić Foto: BSS, BSS/Aleksandar Stojanović

Još uvek bez poraza

Memić je ostvario i dva nokauta, a nikada do sada nije poražen u profesionalnoj borbi. Poslednji put smo ga gledali u ringu u Sarajevu, gde je savladao Migela Vaskeza u julu jednoglasnom odlukom sudija.

Očekuje se da Memić tako dodatno "zakuva" situaciju u ringu na Balkan Boxingu 13, a publika u Severnoj Makedoniji se sigurno već posebno raduje i zbog nastupa domaćeg boksera Mateja Čatleskog, kojeg smo upoznali na nekim prethodnim revijama.

Sve to obećava zaista odlične borbe u najavi, a kao što je to i obično slučaj, biće obezbeđen i direktan televizijski prenos 31. oktobra iz Hale "Mladost" u Negotinu sa početkom od 18.00 časova.

U saradnji sa "Arenna Channels Group", prenos će moći da se prati putem kanala TV Arena Fight, dok je za sve u Ruskoj Federaciji omogućeno praćenje borbi na platformi RuTube.

Bonus video: