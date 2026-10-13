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Kurir je pre tri dana ekskluzivno objavio da bi nekadašnji fudbaler Žarko Udovičić mogao da napravi veliki zaokret u životu i fudbalske terene zameni rijaliti programom, a sada je stigla i potvrda!

Udovičić je prihvatio ponudu za ulazak u „Elitu 10“, a u razgovoru za Mozzart Sport otkrio je da u petak ulazi u rijaliti i započinje novo poglavlje života.

- U petak ulazim u „Elitu“. Kreće neka nova priča, prihvatio sam tu ponudu i idem da probam. Nov sam u svemu tome. Mislim da nema igrača koji je pre mesec i po dana igrao utakmicu protiv Zemuna sa kapitenskom trakom na ruci, a sada ulazi u rijaliti. Eto, to sam ja. Idem da probam – rekao je Udovičić.

1/7 Vidi galeriju Žarko Udovičić Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Tako je potvrđena ekskluzivna informacija Kurira da bi bivši fudbaler mogao da se oproba u potpuno drugačijem okruženju, samo nekoliko dana nakon završetka profesionalne karijere.

Karijera

Udovičić je 8. oktobra objavio da završava igračku karijeru, čime je stavio tačku na više od dve decenije profesionalnog fudbala. U 39. godini odlučio je da okrene novu stranicu, a već u petak očekuje ga ulazak u najgledaniji rijaliti program u Srbiji.

Njegova odluka posebno je zanimljiva ako se ima u vidu da je donedavno bio na fudbalskom terenu sa kapitenskom trakom oko ruke. Sada će kopačke zameniti životom pred kamerama i pokušati da se snađe u potpuno novoj ulozi.

Tokom bogate karijere nastupao je za Moravu iz Katrge, Slobodu iz Užica, Mladost iz Lučana, Napredak iz Kruševca i Novi Pazar, dok je značajan deo karijere proveo u Poljskoj, gde je nosio dresove Zaglebja iz Sosnovjeca, Lehije iz Gdanjska i Rakova iz Čestohove.

Sa Lechijom je osvojio Superkup Poljske, a sa Rakovom Kup Poljske. Posebno dubok trag ostavio je u Mladosti iz Lučana, za koju je u dva navrata odigrao 250 utakmica, postigao 16 golova i upisao 14 asistencija.

Od fudbalskih terena do rijalitija – Žarko Udovičić spreman je za novu životnu avanturu!