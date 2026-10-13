Slušaj vest

Nakon što su za vikend remijem na gostovanju Augzburgu nastavili seriju slabijih rezultata s početka sezone, fudbaleri Bajerna iz Minhena već u utorak uveče izlaze na teren protiv Vikinga u Norveškoj.

U ovom susretu drugog kola Lige šampiona glavno pitanje je koga će trener Vensan Kompani poslati na gol, budući da su navijači posle meča sa Augzburgom glasno zahtevali da to ne bude Manuel Nojer. Iskusni čuvar mreže je neshvatljivim propustom omogućio rivalu da rano povede, a nije se proslavio ni reakcijom kod drugog primljenog gola.

1/5 Vidi galeriju Manuel Nojer Foto: Ulrik Pedersen/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia, Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, EPA/ANNA SZILAGYI

Navijači traže da šansu između stativa dobije Jonas Urbig, a mladi šef stručnog štaba izneo je poslednje informacije o stanju prvog golmana.

"Manuel nije trenirao jer je osetio nelagodnost u stopalu. Ne znam ko će braniti protiv Vikinga", poručio je Kompani.

BONUS VIDEO: