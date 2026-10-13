"SVE UTAKMICE OVE SEZONE SU..." Vojvodina u kratkom roku igra i protiv drugog Radničkog
- Lazar Nikolić poručuje da je Vojvodini cilj isti pred duel sa Radničkim 1923 - maksimum i pobeda, iako očekuje težak meč u 12. kolu Super lige Srbije.
- Novosađani su u prošlom kolu savladali Radnički iz Niša 4:1, a Nikolić ističe da je ekipni rezultat važniji od ličnog učinka.
- Vojvodina u Kupu Srbije igra protiv Slovena iz Rume i najavljuje ozbiljan pristup, uz cilj da ode korak dalje nego prošle sezone.
Fudbaler Vojvodine Lazar Nikolić izjavio je da će predstojeća utakmica Super lige Srbije protiv Radničkog 1923 biti zahtevna, ali da je plan njegove ekipe uvek isti - pobeda.
"Isto zahtevna utakmica, možda je fraza, ali takve su sve ove sezone. Mnogo klubova ispada, u plej-ofu ima samo šest mesta, pa je svaki meč jako bitan. Naš plan je uvek isti, bez obzira na to ko je na drugoj strani: maksimum da pružimo i tri boda da osvojimo. Znamo šta nam je cilj i verujemo u sebe", rekao je Nikolić za klupski sajt.
Fudbaleri Vojvodine će u subotu dočekati Radnički 1923, u utakmici 12. kola Super lige Srbije. Tim iz Novog Sada je u prošlom kolu savladao Radnički iz Niša u gostima sa ubedljivih 4:1.
"Najvažnije je da smo osvojili tri boda i da smo kao ekipa odigrali baš dobru utakmicu. Sproveli smo u delo ono što smo pripremali tokom nedelje i zasluženo pobedili. Naravno, gol mi znači, ali mi je najbitnije da Vojvodina pobeđuje. Lični učinak je svima nama u drugom planu i to će vam reći svako iz tima, jer iskreno tako razmišljamo", rekao je Nikolić.
Žreb za Kup Srbije odredio je da se Vojvodina u šesnaestini finala sastane sa Slovenom iz Rume.
"Naš cilj u Kupu se zna, želimo korak dalje nego u prošloj sezoni. Poštujemo svakog protivnika i utakmici protiv Slovena pristupićemo maksimalno ozbiljno. U kupu su iznenađenja uvek moguća, a videli smo svi prošle sezone koliko ih je bilo… Budite sigurni da neće biti nikakvog potcenjivanja rivala", zaključio je Lazar Nikolić.
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