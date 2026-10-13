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Fudbaler Vojvodine Lazar Nikolić izjavio je da će predstojeća utakmica Super lige Srbije protiv Radničkog 1923 biti zahtevna, ali da je plan njegove ekipe uvek isti - pobeda.

"Isto zahtevna utakmica, možda je fraza, ali takve su sve ove sezone. Mnogo klubova ispada, u plej-ofu ima samo šest mesta, pa je svaki meč jako bitan. Naš plan je uvek isti, bez obzira na to ko je na drugoj strani: maksimum da pružimo i tri boda da osvojimo. Znamo šta nam je cilj i verujemo u sebe", rekao je Nikolić za klupski sajt.

Fudbaleri Vojvodine će u subotu dočekati Radnički 1923, u utakmici 12. kola Super lige Srbije. Tim iz Novog Sada je u prošlom kolu savladao Radnički iz Niša u gostima sa ubedljivih 4:1.

"Najvažnije je da smo osvojili tri boda i da smo kao ekipa odigrali baš dobru utakmicu. Sproveli smo u delo ono što smo pripremali tokom nedelje i zasluženo pobedili. Naravno, gol mi znači, ali mi je najbitnije da Vojvodina pobeđuje. Lični učinak je svima nama u drugom planu i to će vam reći svako iz tima, jer iskreno tako razmišljamo", rekao je Nikolić.

Lazar Nikolić u dresu Vojvodine Foto: FK Vojvodina /Nenad Mihajlović, Starsport/Srđan Stevanović

Žreb za Kup Srbije odredio je da se Vojvodina u šesnaestini finala sastane sa Slovenom iz Rume.

"Naš cilj u Kupu se zna, želimo korak dalje nego u prošloj sezoni. Poštujemo svakog protivnika i utakmici protiv Slovena pristupićemo maksimalno ozbiljno. U kupu su iznenađenja uvek moguća, a videli smo svi prošle sezone koliko ih je bilo… Budite sigurni da neće biti nikakvog potcenjivanja rivala", zaključio je Lazar Nikolić.

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Bonus video:

01:09
Petar Sukačev gol na Vojvodina IMT Izvor: TV Arena sport