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Fudbalski klub Venecija smenio je danas trenera Đovanija Stropu posle šest poraza u isto toliko utakmica Serije A.

Ova vest je stigla dan nakon poraza od Atalante rezultatom 3:1.

Stropa je imenovan za trenera Venecije u junu 2025. godine, a ovaj 58-godišnjak je vodio tim do plasmana u najviši rang kao šampion Serije B.

Venecija je, međutim, i dalje bez bodova u Seriji A ove sezone, a uz to je primila 16 golova a postigla samo pet. ; Novi trener nije odmah imenovan, ali ko god bude postavljen suočiće se sa "vatrenim krštenjem", jer Venecija u tri od naredne četiri utakmice igra protiv Napolija, Intera iz Milana i Koma.

Ovo je četvrta promena trenera u Seriji A ove sezone, nakon što je Paolo Vanoli zamenio Fabija Grosa u Fjorentini, Rafaele Paladino preuzeo funkciju od Domenika Tedeska u Bolonji, a Alberto Đilardino zamenio Karlosa Kuestu u Parmi.