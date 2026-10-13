Slušaj vest

Dudbaleri kluba Čurčil Braders je ispisao istoriju pobedom nad Mumbaj sitijem, ali jedan detalj sa utakmice posebno je privukao pažnju javnosti.

Ekipa sa Goe je pobedila rezultatom 2:1 u svom prvom nastupu u indijskoj Superligi, a posle poslednjeg sudijskog zvižduka u centru pažnje našao se trener Dimitris Dimitru i to zbog toga kako je izgledao nakon 90 minuta na klupi.

Kiparski stručnjak bio je potpuno natopljen znojem.

Njegova majica i odeća bili su toliko mokri da je prizor privukao veliku pažnju na društvenim mrežama, a uz snimak je objavljen komentar koji najbolje opisuje ono što se vidi: indijska vlaga i vrućina očigledno nisu za svakoga.

Vrućina učinila svoje

Dimitriu je tokom utakmice proveo gotovo čitav meč uz aut-liniju, prateći svaki detalj i pokušavajući da vodi svoju ekipu do istorijskog trijumfa.

Uslovi u Goi dodatno su otežali posao. Visoka temperatura u kombinaciji sa velikom vlažnošću vazduha značajno otežava hlađenje organizma, jer znoj sporije isparava sa kože.

Zato je prizor u kojem trener izgleda kao da je upravo izašao iz vode privukao toliko pažnje.

Istorijska pobeda

Čurčil Braders je došao do velike pobede nakon golova Gaurava Bore u 57. i Sebastijana Gutijereza u 86. minutu.

Mumbaj je u nadoknadi uspeo da smanji zaostatak preko Serđa Ljamasа sa bele tačke, ali nije imao vremena za potpuni povratak.

Tako je klub sa Goe ostvario prvu pobedu u istoriji u indijskoj Superligi, a Dimitriu je svoj debi na velikoj sceni završio na najbolji mogući način.

Kiparski stručnjak ima 56 godina i već ima značajno iskustvo rada u indijskom fudbalu pošto je prethodno vodio i Gokulam Keralu, a sa Čurčilom je osvojio I-ligu i dobio nagradu za najboljeg trenera takmičenja.

Bonus video: