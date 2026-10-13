DA LI JE MOGUĆE DA ČOVEK OVAKO IZGLEDA POSLE UTAKMICE! Trener davao izjavu posle istorijske pobede, nikome nije jasno kako se ovo dogodilo!
- Čurčil Braders je pobedio Mumbaj siti 2:1 i ostvario prvu pobedu u istoriji u indijskoj Superligi.
- Trener Dimitris Dimitriu privukao je pažnju jer je posle meča bio potpuno natopljen znojem zbog velike vrućine i vlage u Goi.
Dudbaleri kluba Čurčil Braders je ispisao istoriju pobedom nad Mumbaj sitijem, ali jedan detalj sa utakmice posebno je privukao pažnju javnosti.
Ekipa sa Goe je pobedila rezultatom 2:1 u svom prvom nastupu u indijskoj Superligi, a posle poslednjeg sudijskog zvižduka u centru pažnje našao se trener Dimitris Dimitru i to zbog toga kako je izgledao nakon 90 minuta na klupi.
Kiparski stručnjak bio je potpuno natopljen znojem.
Njegova majica i odeća bili su toliko mokri da je prizor privukao veliku pažnju na društvenim mrežama, a uz snimak je objavljen komentar koji najbolje opisuje ono što se vidi: indijska vlaga i vrućina očigledno nisu za svakoga.
Vrućina učinila svoje
Dimitriu je tokom utakmice proveo gotovo čitav meč uz aut-liniju, prateći svaki detalj i pokušavajući da vodi svoju ekipu do istorijskog trijumfa.
Uslovi u Goi dodatno su otežali posao. Visoka temperatura u kombinaciji sa velikom vlažnošću vazduha značajno otežava hlađenje organizma, jer znoj sporije isparava sa kože.
Zato je prizor u kojem trener izgleda kao da je upravo izašao iz vode privukao toliko pažnje.
Istorijska pobeda
Čurčil Braders je došao do velike pobede nakon golova Gaurava Bore u 57. i Sebastijana Gutijereza u 86. minutu.
Mumbaj je u nadoknadi uspeo da smanji zaostatak preko Serđa Ljamasа sa bele tačke, ali nije imao vremena za potpuni povratak.
Tako je klub sa Goe ostvario prvu pobedu u istoriji u indijskoj Superligi, a Dimitriu je svoj debi na velikoj sceni završio na najbolji mogući način.
Kiparski stručnjak ima 56 godina i već ima značajno iskustvo rada u indijskom fudbalu pošto je prethodno vodio i Gokulam Keralu, a sa Čurčilom je osvojio I-ligu i dobio nagradu za najboljeg trenera takmičenja.
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