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Mladi italijanski vozač Kimi Antoneli jako je blizu ostvarenju velikog sna i osvajanja šampionske titule u Formuli 1.

Vozač Mercedesa ne želi da potiskuje snove o istorijskoj tituli, ali poručuje da mora da nastavi da pruža maksimum kako bi stigao do cilja.

On je bio treći na Velikoj nagradi Singapura, upisao 14. podijum ove sezone i dodatno učvrstio prednost u generalnom plasmanu u odnosu na timskog kolegu Džordža Rasela.

Antoneli sada ima 102 boda više od Rasela, a već na narednoj trci, u Ostinu, mogao bi matematički da osigura titulu, u zavisnosti od rezultata rivala.

"Naravno da sanjam o tome. Znam da je titula veoma blizu i da je moguća, ali moram da nastavim da pružam najbolje što mogu. Moj pristup je uvijek isti, izaći na stazu i pobediti", kazao je Antoneli.

1/12 Vidi galeriju Kimi Antoneli Foto: Printskrin/Instagram

Italijan je priznao da nije u potpunosti zadovoljan svojim nastupom u Singapuru, ali veruje da će mu pauza do trke u Teksasu pomoći da se pripremi za novi izazov.

Ukoliko osvoji šampionat, Antoneli bi postao najmlađi prvak sveta u istoriji Formule 1 i prvi italijanski šampion još od 1953. godine.

Ipak, šef Mercedesa Toto Volf poziva na oprez, ističući da bi za rasplet već u Ostinu bilo potrebno da se poklope i rezultati konkurenata.

"U auto-moto sportu dešavale su se neverovatne stvari. Verovatno bi bilo potrebno da se Džordž i Luis Hamilton povuku iz trke, a da Antoneli bude prvi. To nije naročito verovatan scenario", poručio je Volf, uveren da će na kraju titula ipak pripasti mladom Italijanu.

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