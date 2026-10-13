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Odluka Alberta Rijere, trenera FK Crvena zvezda, da iz prvog tima na dva meča suspenduje Aleksandra Kataija zbog nediscipline izazvala je veliku pažnju domaće sportske javnosti.

Vrlo brzo stigla je i odluka španskog trenera da se zahvali kondicionim stručnjacima Marku Vasiljeviću i Nikoli Perišiću, te da umesto njih angažuje Aleksandra Stajkovca, na preporuku tehničkog direktora Marka Marina.

Albert Rijera i Aleksandar Katai u svlačionici Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Cilj Liga šampiona

Crvena zvezda kao najveći klub u Srbiji i šampion Evrope iz 1991. godine uvek privlači pažnju medija. Tako je bilo i ovaj put. Kurir saznaje da Albert Rijera u dogovoru sa upravom kluba već sada kreće u formiranje osovine tima za Ligu šampiona naredne godine!

Ključnu ulogu u celom procesu imaće upravo Albert Rijera i tehnički direktor Marko Marin. Već sada se vide osnove igre koju želi da u budućnosti primeni španski trener, a igrače će birati po svom ukusu, zajedno sa tehničkim direktorom.

Albert Rijera i Marko Marin na treningu Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Mladi su budućnost

Mladi fudbaleri iz Zvezdine akademije su prioritet, što se najbolje videlo na primerima Stefana Gudelja i Mateja Gaštarova. Tu je i Vasilije Kostov, ali on više nije nada, već ozbiljan projekat kluba, čiju su vrednost nedavno potvrdili Institut CIES i specijalizovani portal Transfermarkt, koji su ga svrstali u elitni rang mladih fudbalera.

Da Rijera ima pravo odabira igrača iz omladinske škole pokazuje i primer mladog Andreja Sibinovića, kojeg je priključio treninzima prvog tima. Tu je i Dimitrije Šarić, za koga je Rijera nedavno rekao da ga građom i potezima mnogo podseća na njega, kada je bio fudbaler.

1/6 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Ništa bez senatora

Važna karika u sistemu Alberta Rijere čine i iskusni fudbaleri, pre svih Rade Krunić, ali i Mirko Ivanić. Njih dvojica su najvažnija karika budućeg tima i senatori među plejadom mladih igrača i stranaca. Za ovakav status ozbiljno se nameće i Mihailo Ristić, povratnik na Marakanu.

Od stranaca mnogo nada se polaže u defanzivnu liniju, Japanca Jutu Nakajamu i Derika Lukasena iz Gane. Vidljivo je da Rijera želi Crvenu zvezdu koja će igrati brz i atraktivan fudbal, koja će imati posed i koja će moći da se prilagodi i suprotstavi bilo kom protivniku.

Aleksandar Katai u društvu Mirka Ivanića i Marka Arnautovića Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Autoritet se čuva

Činjenica je da je Aleksandar Katai veliko ime i da ima određeni status u Crvenoj zvezdi. Ali... Nijedan trener, pa ni Albert Rijera ne žele da im bilo ko narušava autoritet u svlačionici. Ako se Kataiju progleda u bilo čemu kroz prste, onda će to tražiti i neko drugi, pa treći... A, to Rijera nije želeo da dopusti, što je i sam objasnio u izjavi vezano za Kataija. Mera je disciplinska i nije vezana za status i položaj igrača u klubu.



Cilj ljudi koji vode Crvenu zvezdu je da sledeće kvalifikacije za Ligu šampiona dočekaju spremno, da imaju jasne naznake ko će voditi glavnu reč u svim linijama tima. Naravno, biće odlazaka pojedinih fudbalera, jer klub živi od transfera, ali osovina se gradi sada tokom jeseni, uz nadogradnju u zimskom prelaznom roku, i finiširanje na leto.

Mirko Ivanić i Albert Rijera na utakmici protiv Radnika u Surdulici Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Uprava uz trenera

Što se tiče promena u delu stručnog štaba, jasno je da Albert Rijera nije bio zadovoljan fizičkom spremom svojih igrača. Očigledno misli da mu je potreban neko bolji. Otuda i njegov rez, ali i odluka da se osloni na domaćeg stručnjaka Aleksandra Stajkovca, umesto da dovede nekog sa strane.

Klub po svim ovim pitanjima stoji čvrsto uz trenera i to je najvažnija poruka cele priče.