Mirko Ivanić i Aleksandar Katai slave pobedu Crvene zvezde nad Lilom u Ligi Evrope

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Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 časova otvaraju sezonu u Evropi, utakmicom u Luganu protiv istoimenog domaćina u prvom kolu Lige konferencije.

Crveno-beli putu za Švajcarsku u sredu, u 10.00 časova sa beogradskog aerodroma "Nikola Tesla".

Prvo iskušenje u Luganu - fudbaleri Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Poslednjih dana FK Crvena zvezda bio je u žiži javnosti, jer je prvi trener Albert Rijera suspendovao Aleksandra Kataija zbog nediscipline. Iskusni fudbaler nije igrao protiv Radničkog 1923 u Kragujevcu, a kako je rekao španski stručnjak propustiće i meč protiv Lugana.

Međutim, Aleksandar Katai radio je bez problema sa ekipom koja se sprema za utakmicu sa Luganom. Na glavnom terenu stadiona "Rajko Mitić" fudbaleri Crvene zvezde odradili su prepodnevni trening.

Bilo je vrlo zanimljivo na treningu crveno-belih, posebno u igri u kojoj je učestvovao Aleksandar Katai, sa kojim su u ekipi bili Mirko Ivanić, Miloš Veljković, Mohamed Čam, Juta Nakajama... Bio je Katai u pobedničkom timu, kada je pala prozivka za Franklina Tebua Učenu, koji je na kraju morao da ostane još jedan krug unutar igre.

Očigledno je da među igračima Crvene zvezde vlada pozitivna i dobra atmosfera pred put za Lugano i prvu utakmicu u Ligi konferencije.