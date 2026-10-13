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Publika je gledala pravi teniski triler koji je trajao gotovo tri sata, a Zverev je tek posle velike drame uspeo da slomi otpor neugodnog rivala.

Prvi set doneo je ogromnu borbu. Bublik je imao čak tri vezane set-lopte, ali Nemac je uspeo da se izvuče iz teške situacije i osvoji set posle taj-brejka.

Kazahstanac je uzvratio u drugom setu. Jedan brejk prednosti bio mu je dovoljan da izjednači rezultat i odvede meč u odlučujući treći set.

A onda je usledila nova drama! Odluka je ponovo pala u taj-brejku, u kojem je Zverev pokazao klasu i potpuno nadigrao Bublika, slavivši sa ubedljivih 7:1.

Nemac je tako izborio plasman među osam najboljih u Šangaju, gde ga sada čeka novi težak izazov – duel sa australijskim teniserom Aleksom de Minorom.