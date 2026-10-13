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Najbolji arbitri će, pored novca iz ugovora, ubuduće dobijati i određen bonus zahvaljujući prodaji audio-vizuelnih prava. Arbitri u Španiji su tako zacementirali status najplaćenijih fudbalskih sudija na svetu.

"Kraljevska fudbalska federacija Španije (RFEF) i sindikat španskih sudija postigli su novi dogovor o platama i pravima sudija. U proseku, svaki sudija u najjačoj zarađivaće oko 300.000 evra bruto po sezoni. Ipak, ključna novina je audio-vizuelni bonus, koji je omogućen zahvaljujući dogovoru postignutom sa LaLigom. U zamenu za to što će sudije govoriti za televiziju i dozvoliti pristup kamerama u svoje svlačionice, LaLiga će izdvojiti sumu od pola miliona evra iz prihoda od audio-vizuelnih prava", pišu španski mediji.

Primera radi, sudije u engleskoj Premijer ligi po sezoni zarade manje (oko 280.000 evra).

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