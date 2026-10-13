Slušaj vest

Nekadašnji potpredsednik FK Partizan Vladimir Vuletić preminuo je u 47. godini života.

Kako je potvrđeno Kuriru, Vuletić je nađen mrtav u sauni svog stana nakon što se danima nije javljao na telefon.

On je bio veoma aktivan na društvenim mrežama, a njegova poslednja objava izazvala je dosta reakcija.

"…da ću u po reči stati, da se neću osvrtati…nikada…", je poslednja objava Vuletića.

Vladimir Vuletić Foto: Instagram

Ko je bio Vladimir Vuletić?

Vladimir Vuletić je srpski pravnik, univerzitetski profesor i nekadašnji funkcioner Fudbalskog kluba Partizan. Rođen je u Šapcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, a Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu diplomirao je 2001. godine kao najbolji student generacije.

Akademsku karijeru izgradio je na Pravnom fakultetu u Beogradu, gde se bavi pravnom istorijom i rimskim pravom. Široj javnosti postao je poznat i po angažmanu u FK Partizan, gde je u decembru 2014. izabran za predsednika Nadzornog odbora, a potom obavljao funkciju potpredsednika kluba. Sa te funkcije povukao se 9. februara 2021. godine.

Vuletić je bio prisutan i u javnom i političkom životu Srbije, gde je učestvovao u medijskim debatama o društvenim i političkim temama.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Vuletić svedočio Foto: Marko Karović