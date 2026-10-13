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Od malih nogu navijač Partizana

"Imali smo voz koji je išao od Rume do Beograda i zastajao je u Šapcu. Ja sam putovao na utakmice Partizana šest sati u jednom pravcu. Bili smo deca, devedesete godine, nemamo novca. Sednemo na voz, pa kada stignemo… Šabac – Beograd, šest sati. Tako sam putovao na utakmicu 1998. godine, bila je teška utakmica. Bio sam na jugu i policija je tada debelo tukla jug. Bio sam među tim navijačima koji su se tada našli u toj poziciji i neću nikada zaboraviti to. Kiša, pokisli kao miševi, dolazimo posle šest sati putovanja pravo na stadion. Tamo smo se tukli sa policijom i onda, na kraju krajeva, vraćate se ponovo šest sati. Do četiri ujutru. Tako su izgledale naše utakmice, ali to je bilo ono kada kažete ‘za druge se navija, Partizan se voli’. Nekad kažem za sebe da ne gledam fudbal, nisam nikakav poznavalac i ne znam ništa o fudbalu, ali volim Partizan. Gledam Partizan, ne fudbal."