KO JE BIO VLADIMIR VULETIĆ: Najbolji student generacije bio je poznat kao veliki navijač Partizana!
Bivši potpredsednik FK Partizan i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladimir Vuletić (48) pronađen je mrtav u svom stanu.
Vuletić je u javnosti bio poznat kao profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ali i kao veliki navijač Partizana.
Jedno vreme je obavljao i funkciju potpredsednika crno-belih.
Najbolji student generacije
Vuletić je rođen 1978. godine u Šapcu.
U rodnom gradu završio je Osnovnu školu “Janko Veselinović” i Šabačku gimnaziju.
"Tokom osnovne škole i gimnazije više puta nagrađivan. Petostruki je pobednik Republičke smotre recitatora (Velika Plana, 1989, Užice, 1991, 1993, 1995, 1997. godine). Baveći se amaterski glumom u Dramskom studiju Šabačke gimnazije, 1995. godine osvojio prvu nagradu za ukupno najbolje glumačko ostvarenje na 37. Republičkom takmičenju amaterskih pozorišta Srbije u Kuli“, Vuletić je naveo u biografiji.
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 1997, a diplomirao 2001. godine „kao najbolji student generacije“.
U junu 2007. izabran je za asistenta Pravnog fakulteta za užu naučno-nastavnu oblast Rimsko pravo, a u aprilu 2010. ponovo je izabran u isto zvanje. U martu 2011. izabran je za docenta Pravnog fakulteta za užu naučno-nastavnu oblast Rimsko pravo. Bio je i vanredni profesor na Katedri za pravnu istoriju.
Od malih nogu navijač Partizana
Vuletić je u svojoj biografiji isticao navijačku opredeljenost, odnosno da je navijač Partizana od ranog detinjstva.
"Imali smo voz koji je išao od Rume do Beograda i zastajao je u Šapcu. Ja sam putovao na utakmice Partizana šest sati u jednom pravcu. Bili smo deca, devedesete godine, nemamo novca. Sednemo na voz, pa kada stignemo… Šabac – Beograd, šest sati. Tako sam putovao na utakmicu 1998. godine, bila je teška utakmica. Bio sam na jugu i policija je tada debelo tukla jug. Bio sam među tim navijačima koji su se tada našli u toj poziciji i neću nikada zaboraviti to. Kiša, pokisli kao miševi, dolazimo posle šest sati putovanja pravo na stadion. Tamo smo se tukli sa policijom i onda, na kraju krajeva, vraćate se ponovo šest sati. Do četiri ujutru. Tako su izgledale naše utakmice, ali to je bilo ono kada kažete ‘za druge se navija, Partizan se voli’. Nekad kažem za sebe da ne gledam fudbal, nisam nikakav poznavalac i ne znam ništa o fudbalu, ali volim Partizan. Gledam Partizan, ne fudbal."
U decembru 2014. godine izabran je za predsednika Nadzornog odbora FK Partizan.
Od 2016. do 2021. bio je potpredsednik FK Partizan.
U februaru 2021. podneo je ostavku na tu funkciju.