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Doživotni predsednik Arsenala Ken Frajer preminuo je u 93. godini, potvrdio je londonski klub. Čovek koji je gotovo ceo život posvetio "tobdžijama" ostavio je neizbrisiv trag u istoriji jednog od najvećih engleskih klubova.

Frajer je rođen u Londonu u avgustu 1934. godine, a njegova priča u Arsenalu počela je kada je imao svega 11 godina. Tada je počeo da radi kao kurir, nakon slučajnog susreta sa tadašnjim menadžerom Džordžom Alisonom.

1/10 Vidi galeriju Arsenal šampion Premijer lige Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marc Aspland / News Licensing / Profimedia, Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Njegov put u klubu trajao je decenijama. Godine 1973. postao je sekretar Arsenala, dok je deset godina kasnije preuzeo funkciju izvršnog direktora. Jedna od najvažnijih uloga u njegovoj karijeri bila je povezana sa preseljenjem kluba sa legendarnog Hajberija na stadion Emirejts 2006. godine.

Za izuzetne zasluge u fudbalu odlikovan je Ordenom Britanskog carstva (OBE) 2000. godine, dok je četiri godine kasnije postao počasni građanin londonske opštine Islington.

Arsenal će mu odati počast i na terenu. Fudbaleri londonskog kluba nosiće crne trake oko ruke na utakmici Lige šampiona protiv Lila, dok će dodatna počast biti odata i pred prvenstveni duel sa Evertonom u subotu.

Iz kluba su se emotivnim rečima oprostili od čoveka koji je decenijama bio deo njihove porodice.

- Od našeg osnivanja 1886. godine, mnogi inspirativni ljudi vodili su klub napred, ali niko nije imao takav uticaj kao 'Gospodin Frajer'. Ostavio je iza sebe nasleđe izuzetnog života posvećenog služenju klubu - zaveštanje sa kojim se sigurno više niko neće meriti“, poručili su iz Arsenala.

Odlaskom Kena Frajera Arsenal je izgubio jednu od najznačajnijih figura svoje istorije, čoveka čije je ime zauvek povezano sa razvojem i modernizacijom kluba iz severnog Londona.

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