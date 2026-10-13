Nikola Drinčić se vratio na mesto trenera niškog Radničkog, saopštio je klub sa "Čaira".
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Kako je saopšteno, Drinčić je na klupi Nišlija nasledio Marka Neđića koji je smenjen posle veoma lošeg starta sezone i činjenice da je Radnički pretposlednji na tabeli sa samo osam bodova iz 10 odigranih utakmica.
Drinčić je na klupi Radničkog već sedeo u periodu od jula 2024. do februara 2025. godine.
Bivši strateg Zemuna i Napretka će kao glavni cilj do kraja sezone imati obezbeđivanje opstanka u Superligi.
Tanjug
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