Slušaj vest

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz - finale turnira u Tokiju Foto: Rie KIKUCHI / AFP / Profimedia

"Osećao sam se zaista dobro. Bolelo me je što nisam bio u stanju da se prilagodim uslovima. Došao sam svež, željan da se takmičim, s obzirom na loš nivo koji sam danas pokazao, zaista sam razočaran", kaže Alkaras.

Alkaraz se tokom meča žalio na odskok loptice.

"Veoma čudno. Kad vratite drugi servis napadajući odozgo nadole, lopta ne bi trebalo da odskoči iznad vaše glave, a onda se kod sledećeg poena loptica odbija potpuno drugačije. Jednom je odskočila nagore, drugi put je skliznula i odskočila napred".

Probaće da promeni nešto kod riterna.

"Ne želim da tražim izgovore. Trudim se da vidim loptu kako dolazi, mislim da će se odbiti na određeni način i pripremam se za taj udarac. A kad mi dođe drugačije, prekasno je. Možda moram da igram drugačije, da vidim loptu i razmišljam drugačije".

Alkaras se vraća u Mursiju, gde će se spremati za Slem šest kraljeva, a onda i Bersi.

"Jedino o čemu mogu da razmišljam jeste da se vratim kući, na terene za treninge i dam sve od sebe na narednom turniru. Još uvek mislim da sam svež, radujem se predstojećim turnirima. Pokušaćemo da damo sve od sebe", kazao je Alkaras.