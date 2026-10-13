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Fifa se od 2016. godine obavezala da će u svojim godišnjim izveštajima objavljivati podatke o plati, bonusima i drugim primanjima svog predsednika.

Infantino je za 2024. godinu prijavio platu od 3,88 miliona funti, odnosno 5,1 milion dolara, ali poreska dokumentacija iz SAD pokazuje da je od kompanije FWC2026, osnovane radi organizacije i sprovođenja ovogodišnjeg Svetskog prvenstva, dobio još 1,3 miliona funti.

Taj dodatni prihod Fifa nije javno objavila u svom godišnjem izveštaju, preneo je Skaj.

U članu 43, stavu 13 Statuta FIFA navodi se da "pojedinačna primanja predsednika Fife, članova Saveta Fife i generalnog sekretara Fife moraju biti javno objavljena.

Na pitanje za komentar, portparol Fife rekao je da svetska kuća fudbala ne isplaćuje drugu platu predsedniku i da poštuje sve obaveze u vezi sa objavljivanjem podataka o primanjima.

"Godišnja primanja predsednika Fife, kao i druge ugovorene pogodnosti određuje nezavisni pododbor za naknade", naveo je on.

Fifa je odbacila tvrdnje da nije objavila određene finansijske podatke i da je prekršila sopstveni statut.

"Finansijske izveštaje Fife nezavisno revidiraju ovlašćeni revizori, a sve prijave u skladu su sa poreskim propisima Švajcarske, Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja. Fifa je u potpunosti usredsređena na sednicu Saveta u četvrtak i raduje se razgovorima sa članovima o daljem razvoju fudbala, nakon najuspešnijeg Svetskog prvenstva u istoriji", navodi se u saopštenju.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Generalni sekretar Fife Matijas Grafstrom nije dobio dodatnu isplatu od kompanije FWC2026, kao ni predsednik Konfederacije Severne, Centralne Amerike i Kariba (CONCACAF) Viktor Montaljani, iako je bio na čelu upravnog odbora te kompanije.

Dokumentaciju američke Poreske uprave (IRS), u kojoj su navedeni detalji o dodatnoj zaradi Infantina u 2024. godini koja nije bila javno objavljena, prvi je otkrio list Tajms.

Infantino će se u četvrtak u Cirihu prvi put sastati sa preostalih 36 članova Saveta Fife od kada je, bez njihovog znanja, pokušao da delimično privatizuje takmičenja, uključujući Svetsko prvenstvo.

Njegov predsednički mandat obeležili su brojni skandali i kontroverze, ali on odbija da podnese ostavku uprkos gubitku podrške Evropske fudbalske unije (Uefa) i pojedinih fudbalskih saveza iz Severne Amerike i Azije.

Infantino veruje da ima dovoljno podrške da u martu naredne godine bude ponovo izabran, posebno među savezima iz Afrike i Južne Amerike.

Za sada se nije pojavio protivkandidat koji bi imao realne šanse da ga pobedi, naveo je Skaj.

Bivši defanzivac Totenhema i reprezentacije Švajcarske Ramon Vega želi da se kandiduje, ali je malo verovatno da će dobiti podršku pet fudbalskih saveza, koliko mu je potrebno da bi postao zvanični kandidat. Rok za prijavu kandidatura je 18. novembar.

Infantino je na prethodna dva izbora, 2019. i 2023. godine, ponovo izabran bez protivkandidata. Na čelo svetske kuće fudbala došao je 2016. godine, kada je pobedio četvoricu drugih kandidata.

Predsednici Fife ne mogu da budu na funkciji duže od tri mandata, ali će Infantinu biti dozvoljeno da se ponovo kandiduje jer ta organizacija smatra da se njegov prvi, trogodišnji mandat, od 2016. do 2019. godine, ne računa u ograničenje od tri mandata.