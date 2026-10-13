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Strahinja Pandurović više nije trener Novog Pazara, pošto je sa klubom sa Jošanice sporazumno raskinuo ugovor.

Pandurović je na klupu Novog Pazara seo krajem maja ove godine, ali njegov mandat nisu obeležili rezultati kakve su u klubu priželjkivali. Promenljive partije i oscilacije u Superligi dovele su do rastanka, a presudan je, prema dostupnim informacijama, bio poraz od Partizana u Humskoj tokom minulog vikenda.

1/9 Vidi galeriju FK Partizan - FK Novi Pazar, Super liga Srbije 11.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Tako je duel sa crno-belima ujedno bio i poslednji za Pandurovića na klupi Novog Pazara, koji će u nastavku sezone morati da potraži novo rešenje na mestu šefa stručnog štaba.

Zvanično saopštenje kluba o prekidu saradnje, kao i informacije o tome ko će preuzeti ekipu, očekuju se uskoro.

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