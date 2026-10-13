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Krajem 2016. godine Fudbalski klub Partizan izabrao je novo rukovodstvo.

Milorad Vučelić je postao predsednik kluba, a jedno od potpredsedničkih mesta pripalo je Vladimiru Vuletiću.

Vuletić je punih pet godina obavljao potpredsedničku funkciju u Partizanu, sve do 2021. godine kada je podneo ostavku.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Vuletić Foto: ATAIMAGES, Marko Karović

Bilo je to burnih pet godina koje su obeležile neke veoma bitne odluke.

Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Vladimir Vuletić pronađen je mrtav u svom stanu.

Deo njegovog života obeležio je upravo boravak u klubu iz Humske, za koji je, kako je isticao, navijao od detinjstva.

Vuletić je, između ostalog, bio šef pravnog tima Partizana koji je početkom 2018. godine uspeo da odbrani klub pred Disciplinskom komisijom UEFA.

Kako je pobedio UEFA?

Partizanu je tada pretila osuđujuća presuda i rigorozna kazna zbog prijave delegata iz Češke, između ostalog i zbog navodnog rasizma navijača.

"Naš pravni tim je izuzetno skrupulozno, argumentovano i sa velikom pažnjom pripremio pisano izjašnjenje koje su članovi Disciplinske komisije, uprkos vrlo zlonamernim optužbama od strane českog delegata (čiji su sunarodnici naredni protivnik FK Partizan u šesnaestini finala Lige Evrope) umeli da prepoznaju i usvoje našu vrlo složenu pravnu argumentaciju koju smo im predočili.

Ovo je drugi put da naš pravni tim, koji čini naš poznati advokat Zoran Damjanović, Milorad Nikolić, talentovani pravnik u FK Partizan i Nenad Danilović, saradnik za odnose sa UEFA) izlazi trijumfalno iz gotovo nemogućih pravnih situacija pred organima UEFA", naveo je Vuletić tada.

Najveća Vuletićeva pobeda

Među brojnim pravnim bitkama koje je vodio kao član rukovodstva kluba jedna se ipak izdvaja. Prema sopstvenom priznanju, najveća Vuletićeva pobeda bila je vraćanje vlasništva nad stadionom u Humskoj Partizanu.

Vuletić je 21. januara 2019. godine putem saopštenja objavio da stadion u Humskoj pripada crno-belima, te da je sudski spor sa Vojskom Srbije, uspešno okončan.

"Presudom Apelacionog suda u Beogradu preinačena je odluka Višeg suda od 7. septembra 2017. i odbijeni kao neosnovani svi tužbeni zahtevi tužioca. Posle višegodišnjeg složenog i pravnički izuzetno zahtevnog sudskog spora, započetog tužbom protiv JSD Partizan tadašnjeg ministra vojnog, Dragana Šutanovca, i nosilaca bivše vlasti, zajedničkim predanim i samopregornim radom našeg pravnog tima, uprave Partizana i uprave JSD Partizan, izvojevana je velika, istorijska, pravna pobeda", pisalo je u saopštenju koje je tradicionalno pisao upravo Vladimir Vuletić.

Stadion, tada poznat kao "JNA" i druge nepokretnosti, prenete su 1990. godine na JSD Partizan ugovorom o prenosu prava korišćenja.

Ministarstvo odbrane pokrenulo je tačno 30 godina kasnije sudski postupak kojim je osporavalo pravo svojine sportskog društva.

Viši sud u Beogradu je 2017. godine doneo nepovoljnu presudu po Partizan, pa je spor nastavljen žalbenim putem.

Apelacioni sud je pomenutog 21. januara 2019. godine preinačio prvostepenu presudu i odbio tužbene zahteve.

Time je pravosnažno potvrđeno vlasništvo JSD Partizan nad stadionom.

Ne razume se u fudbal

Interesantno je da je Vuletić isticao kako se ne razume previše u fudbal.

"Imali smo voz koji je išao od Rume do Beograda i zastajao je u Šapcu. Ja sam putovao na utakmice Partizana šest sati u jednom pravcu. Bili smo deca, devedesete godine, nemamo novca. Sednemo na voz, pa kada stignemo… Šabac – Beograd, šest sati. Tako sam putovao na utakmicu 1998. godine, bila je teška utakmica. Bio sam na jugu i policija je tada debelo tukla jug. Bio sam među tim navijačima koji su se tada našli u toj poziciji i neću nikada zaboraviti to. Kiša, pokisli kao miševi, dolazimo posle šest sati putovanja pravo na stadion. Tamo smo se tukli sa policijom i onda, na kraju krajeva, vraćate se ponovo šest sati. Do četiri ujutru. Tako su izgledale naše utakmice, ali to je bilo ono kada kažete ‘za druge se navija, Partizan se voli’. Nekad kažem za sebe da ne gledam fudbal, nisam nikakav poznavalac i ne znam ništa o fudbalu, ali volim Partizan. Gledam Partizan, ne fudbal."