Slušaj vest

Nekadašnji trener Partizana Srđan Blagojević osvrnuo se na odnos sa Predragom Mijatovićem, sa kojim je tokom boravka u Humskoj imao različita mišljenja, a koji je inicirao njegov odlazak iz kluba u prvom mandatu.

U razgovoru za ruski "Čempionat" govorio je i o teškoj situaciji u kojoj se nalaze crno-beli, istakavši da će Partizan zauvek ostati njegov klub:

1/14 Vidi galeriju Srđan Blagojević Foto: Starsport

- Treba razumeti sve okolnosti. Partizan je složen klub koji se našao u veoma teškoj situaciji. To se odnosi i na sportski segment i na organizaciona pitanja. Prvi put je klub inicirao naš rastanak, a kasnije me je ponovo pozvao i ja sam prihvatio ponudu. Partizan mi mnogo znači. I moj drugi mandat tamo završen je ranije nego što sam želeo. Bilo je stvari u mom radu u Partizanu kojima sam veoma zadovoljan, ali i onih koje su mogle da se urade bolje. Ipak, ne želim da sada, iz Rusije, analiziram svoj rad u Partizanu. Taj klub mi je pružio mnogo dobrih stvari i pomogao mi da postanem bolji trener i bolji čovek. Partizan će zauvek ostati moj klub. Smatram da sam u teškom trenutku pomogao ekipi da postigne određenu stabilnost – rekao je Blagojević za „Čempionat“.

PARTIZAN PROLAZI KROZ JEDAN OD NAJTEŽIH PERIODA U ISTORIJI

Crno-beli se trenutno suočavaju sa velikim problemima, a situacija u klubu izaziva zabrinutost među navijačima. Blagojević je svestan ozbiljnosti trenutka i priznaje da mu nije lako da posmatra dešavanja u klubu za koji je emotivno vezan.

- Da. Partizan trenutno prolazi kroz jedan od najtežih perioda u svojoj istoriji, što je, naravno, teško posmatrati kada prema klubu imate određene emocije. Nadam se da će se vratiti na nivo na kojem bi trebalo da bude - poručio je nekadašnji trener crno-belih.

PROGOVORIO I O ODNOSU SA MIJATOVIĆEM

Tokom Blagojevićevog boravka u Humskoj često se spekulisalo o nesuglasicama sa Predragom Mijatovićem, nekadašnjim potpredsednikom Partizana, koji je inicirao trenerov odlazak tokom njegovog prvog mandata.

Blagojević, međutim, nije želeo da ulazi u detalje njihovog odnosa, već je istakao da je saradnja bila profesionalna i da je među njima bilo i slaganja i različitih mišljenja.

1/7 Vidi galeriju Burnih prvih mesec dana u Humskoj ulici Foto: Starsport

- Predrag Mijatović je ogromno fudbalsko ime. Ima ogromno međunarodno iskustvo, a u prošlosti je bio igrač i sportski direktor madridskog Reala. Naš odnos bio je profesionalan. Oko nekih stvari imali smo isto mišljenje, dok smo se oko drugih razilazili. To je normalno, posebno u velikom klubu. Veoma poštujem Mijatovićevu karijeru i ne bih želeo da sada govorim o eventualnim problemima - zaključio je Blagojević.

BONUS VIDEO: