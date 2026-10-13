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Iako je bio redovni profesor Rimskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Vuletić je široj javnosti postao poznat prvenstveno po angažmanu u FK Partizan, gde je tokom mandata prethodne uprave obavljao funkciju potpredsednika.

Važio je za jednog od medijski najeksponiranijih ljudi u rukovodstvu crno-belih. Često je ulazio u verbalne duele sa čelnicima Crvene zvezde, a njegove izjave, neretko prožete latinskim izrekama i upečatljivim stilskim figurama, redovno su izazivale pažnju javnosti.

Ljubav prema Partizanu nije prestala ni nakon njegovog odlaska iz kluba, do kojeg je došlo usled neslaganja sa tadašnjim rukovodstvom. Vuletić je nastavio da javno podržava crno-bele, a samo devet dana pre nego što je pronađen mrtav, objavio je snimak koji je ponovo privukao pažnju navijača.

Naime, 4. oktobra podelio je deo svog govora sa proslave rođendana Partizana, održane nekoliko godina ranije, nakon osvajanja duple krune 2017. godine.

„Srećan i berićetan 81. rođendan, crno-bela ljubavi“, napisao je Vuletić uz snimak svog obraćanja i pesme.

Vladimir Vuletić Foto: Instagram

Tokom govora podsetio je na uspehe kluba i izrazio nadu u nove trofeje.

„U ime neprolaznih vrednosti, u ime najvoljenije duple krune, verujem buduće duple krune“, rekao je tada Vuletić, nakon čega je zapevao „Tango smrti“, pesmu iz poznatog filma „Balkan ekspres“, koju izvodi Tanja Bošković.